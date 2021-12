« On me dit » – une source de confiance partage des nouvelles massives sur l’avenir de Mohamed Salah à Liverpool

Mohamed Salah voit son avenir à Liverpool et son premier choix sera de rester à Anfield plutôt que de chercher à déménager, selon une source de confiance.

Salah est l’un des joueurs les plus importants de Liverpool et a actuellement de solides arguments pour être le meilleur au monde à l’heure actuelle. Mais il reste à voir combien de temps encore les Reds pourront profiter de ses talents.

L’ailier égyptien est un joueur hors pair pour l’équipe de Jurgen Klopp depuis son transfert en 2017 de la Roma. À ce jour, il compte 144 buts à son actif pour le club.

Cependant, son contrat expire en 2023, ce qui préoccupe actuellement Liverpool. Ils savent qu’ils devraient investir massivement dans son salaire pour renouveler son contrat. Mais sinon, ils risquent de le perdre pour un chiffre qui ne refléterait pas sa vraie valeur l’année prochaine.

Les pourparlers sur le contrat traînent depuis un certain temps et, pour l’instant, il n’y a pas encore d’accord entre le club et le joueur. Notre exclusivité en octobre, cependant, prétendait qu’il cherchait un accord d’une valeur de 500 000 £ par semaine.

Néanmoins, Salah veut gagner un accord qui reflète son statut dans le jeu. Et avec cela viendra une augmentation de salaire significative.

En tant que tel, le joueur a publié une interview solide au cours du week-end exhortant Liverpool à régler le problème et à vérifier le nom d’un prétendant.

Cependant, Fabrizio Romano a apaisé les craintes que Salah ne parte.

Le journaliste italien de confiance, s’adressant à Empire of the Kop, est catégorique sur le fait que Salah veut rester.

Et même si l’accord doit être concluant, il estime que les pourparlers sur le contrat avec Mohamed Salah vont bientôt s’accélérer.

Des nouvelles positives sur le contrat de Mohamed Salah

«Je vois que la semaine dernière, les rumeurs publiques sur Mo Salah se sont tues. C’est positif pour Liverpool car cela signifie qu’ils négocient », a déclaré Romano.

« On me dit que Mo Salah aime vraiment sa vie à Liverpool. Il adore l’ambiance dans le vestiaire, la relation avec Jurgen Klopp.

« Bien sûr, c’est toujours une question d’argent car Mo Salah n’est pas super jeune. Il veut un contrat important et peut-être que ce pourrait être le dernier gros contrat de sa carrière.

Romano met cependant en garde les hommes d’argent de Liverpool sur les dangers de laisser Salah arriver l’été prochain sans un accord en place.

«Je garderais un œil sur la situation du timing pour Mo Salah. Il sera très important pour Liverpool de signer ce contrat avant l’été prochain », a ajouté Romano.

« Parce que s’il arrive en mai ou juin sans contrat signé, ce sera un problème. L’été dernier, le PSG s’intéressait à Mo Salah avant de décider de ce qui allait se passer avec [Kylian] Mbappé. Ensuite, ils ont eu le [Lionel] opportunité Messi.

« Mais en juin, ils pensaient à Mo Salah comme une opportunité potentielle. Le timing va donc être très important pour la décision de Mo Salah.

Salah admet que Barcelone s’attarde en arrière-plan

Salah a réitéré son engagement envers le club, mais des liens avec un déménagement ailleurs sont restés en arrière-plan.

Par exemple, il y a eu rumeurs d’intérêt pour Salah de Barcelone. Et ceux-ci ont maintenant attiré une réponse de l’homme lui-même.

« J’ai lu ce qui a été dit sur l’intérêt de Xavi à me signer », a déclaré Salah à MBC en Egypte.

« C’est quelque chose qui me rend heureux qu’une équipe comme Barcelone s’intéresse à moi. Mais je suis heureux à Liverpool et nous verrons ce qui se passera à l’avenir.

« Pour le moment, je préfère rester en Premier League car c’est la ligue la plus forte du monde. »

