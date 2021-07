“On montre à plusieurs reprises qu’on ne se contente pas de défendre”

in

01/07/2021

Le Suisse Xherdan Shaqiri a déclaré aujourd’hui que son équipe a montré “à maintes reprises” qu’elle ne se limitait pas à défendre, même contre de grandes équipes comme la France.

“Nous avons montré à plusieurs reprises que nous ne nous contentons pas de défendre. Contre la France, nous avons marqué non pas un seul but, mais trois. Et c’était un grand rival”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse avant l’entraînement au stade Petrovski.

Le joueur de Liverpool a assuré que si l’équipe donne tout vendredi, il sera “possible” de battre l’Espagne et d’accéder aux demi-finales.

“Nous allons essayer d’imposer notre style. Nous l’avons montré contre la France”, a-t-il déclaré.

A son tour, en l’absence du capitaine, Granit Xhaka, aux cartes, était « fier » de diriger l’équipe « dans un match aussi important ».

“Mais je veux aussi montrer mes qualités demain et aider l’équipe”, a-t-il déclaré.

Bien qu’il n’ait pas connu sa meilleure journée en attaque contre la France, il a souligné qu’il avait fait un travail important en pressant la sortie de son rival, comme Seferovic.

“Je vais essayer de faire la même chose contre l’Espagne et de tout donner pour l’équipe. Si je marque et assiste, très bien”, a-t-il souligné.