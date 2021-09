On My Block Spinoff Freeridge arrive sur Netflix ⋆ .

Netflix a révélé un nouveau spin-off en préparation pour la série à succès originale Sur mon bloc, intitulé Freeridge. La nouvelle série promet aux fans une toute nouvelle vision de la ville fictive de Freeridge avec une toute nouvelle équipe de base à la suite des événements de On My Block, qui a suscité de nombreux éloges de la part des fans et des critiques depuis ses débuts en 2018. Freeridge vient des co-créateurs d’On My Block. Lauren longerich, Eddie Gonzalez & Jérémy Haft avec Jamie Uyeshiro et Jamie Dooner.

Bien que peu de détails soient connus sur le spin-off, nous savons qu’il suivra une nouvelle équipe d’amis qui peuvent ou non avoir déclenché une malédiction mortelle et lancer l’aventure d’une vie. Chef de la comédie de Netflix Tracey Pakosta avait ceci à dire concernant le spin-off:

«Alors que ce chapitre se termine pour notre équipe OG en octobre alors qu’ils atteignent la fin du lycée, nous sommes ravis de donner vie à une toute nouvelle distribution de personnages et d’histoires dans ce spin-off ON MY BLOCK. Il y a tellement d’autres histoires à raconter à Freeridge et nous sommes reconnaissants de continuer ce voyage avec Lauren, Eddie, Jeremy, Jamie Uyeshiro et Jamie Dooner.

Image via Netflix

EN RELATION: La bande-annonce de la saison 4 de «On My Block» révèle une dernière fois autour du bloc

Co-créateur lungerich, qui a toujours travaillé sur Bouh, salope, et Gênant, a également ajouté :

« Cocréer et exécuter ON MY BLOCK a été et sera toujours un moment fort de ma vie. Je suis tellement fier de passer le relais à mes incroyables partenaires Eddie et Jeremy et à l’incomparable Jamie Uyeshiro qui l’a fait vibrer dans la salle des scénaristes dès le premier jour. Il y a plus d’histoires à raconter sur notre bien-aimé Freeridge et j’ai hâte de continuer à travailler avec cette équipe talentueuse.

Cela devrait clarifier pour les fans sans l’ombre d’un doute que les co-créateurs d’On My Block feront de leur mieux pour apporter des histoires et des aventures plus folles aux fans basés dans la ville de Freeridge.

Alors que la quatrième et dernière saison de On My Block se rapproche, les fans peuvent sûrement s’attendre à ce que plus d’informations sur Freeridge en termes de casting et autres soient annoncées. Bien qu’il n’y ait pas encore de date de première pour Freeridge, la quatrième et dernière saison de On My Block débute le 4 octobre.

CONTINUE DE LIRE: La saison 3 de «On My Block» est une course amusante et sauvage que les fans doivent se gaver immédiatement

Les affiches de la saison 3 de « Succession » présentent les duos emblématiques de la série

Tout le monde sait qu’on ne peut pas faire une Tomlette sans casser des Greggs.

Lire la suite

A propos de l’auteur

Austin Slenk

(79 articles publiés)



Austin Slenk est rédacteur de nouvelles chez Collider. Il a une obsession malsaine pour Rocket League et adore les films YA, les émissions de téléréalité et les super-héros. Il espère devenir un jour un écrivain à plein temps pour le cinéma et la télévision.

Suite

D’Austin Slenk