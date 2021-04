“ On n’a pas tué ” le personnage de Regé-Jean Page ⋆ .

«Comme, nous ne l’avons pas tué. Il est toujours vivant!

C’est ce que Shonda Rhimes a récemment déclaré à Vanity Fair, en réaction au tollé suscité par la nouvelle que le favori des fans, Regé-Jean Page, ne reviendrait pas en tant que Simon Basset, duc de Hastings, dans la deuxième saison de la série à succès de Netflix «Bridgerton».

Rhimes, productrice exécutive de la série se déroulant dans l’Angleterre de l’époque de la Régence, a déclaré qu’elle était «vraiment choquée, car cela se produit généralement lorsque j’ai tué quelqu’un qui existe depuis un certain temps» – comme le McDreamy (Patrick Dempsey) et McSteamy (Eric Dane) personnages sur «Grey’s Anatomy».

Dans le cas de «Bridgerton», la disparition de Page est principalement liée à la structure du matériel source, huit livres de Julia Quinn qui détaillent la vie amoureuse des huit frères et sœurs de Bridgerton. Daphne (Phoebe Dynevor), la seule et unique du duc rakish, avait son histoire racontée dans le livre 1 («Le duc et moi») et dans la saison 1. Et maintenant c’est fait.

Page, a déclaré Rhimes, «est un acteur puissant et incroyable et cela signifie que nous avons fait notre travail – chaque saison, notre travail consiste à trouver les bonnes personnes et à mettre en place cette incroyable romance qui change le monde. Je ne sais pas si je m’attendais à une telle explosion, étant donné que chaque livre [in the Bridgerton series] est une autre romance.

«Quelle serait la fin de ce combo? Je veux dire, vraiment: que ferait Régé-Jean, tu vois ce que je veux dire? », A-t-elle dit à Vanity Fair. «Nous leur avons offert leur bonheur pour toujours! Et maintenant, nous avons ce prochain couple à venir. Et alors oui, j’étais comme, whoa!

Depuis qu’il a fait sensation (et obtenu une nomination aux SAG Award) en tant que duc fringant de la série populaire de Netflix, Page a accueilli “Saturday Night Live”, a été mentionné comme l’un des principaux candidats pour jouer le prochain James Bond et a décroché un rôle de premier plan dans Hasbro. -Paramount adaptation de «Dungeons & Dragons», avec Chris Pine, Michelle Rodriguez et le juge Smith.

De plus, il a un CV pré- «Bridgerton» qui comprend des rôles dans le remake de 2016 de «Roots», le film de 2018 «Mortal Engines» et deux saisons sur ABC «For the People».

«Plaisir et privilège!», A tweeté l’acteur né à Londres en réponse à l’annonce du 2 avril de Netflix selon laquelle il ne serait pas de retour. «Un honneur d’être un membre de la famille – à l’écran et hors écran, les acteurs, l’équipe et des fans incroyables – l’amour est réel et ne cessera de grandir.»

«Nous avons conclu un contrat d’une saison avec lui au début de la première saison», a expliqué Rhimes, notant plus tard que Page avait été invité à faire des camées dans la saison 2, qui est sur le point de commencer la production. «C’était le plan: venez faire une saison en tant que duc. Tout ce qui était extra et n’était pas vraiment le plan lorsque nous avons commencé n’était pas le plan lorsque nous avons terminé.

Netflix a annoncé lundi que «Bridgerton» avait également été repris pour les saisons 3 et 4. La saison 2, basée sur «Le vicomte qui m’aimait», se concentrera sur les aventures romantiques d’Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), le fils aîné de la famille fictive et Kate Sharma (star de «Sex Education» Simone Ashley).

