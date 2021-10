« On ne demande pas plus d’argent, on demande l’égalité »

28/10/2021 à 18:58 CEST

Gemma Triay, numéro un au classement du World Padel Tour, n’a pas hésité à mettre en avant, après une polémique provoquée par la non-participation de certains joueurs au championnat espagnol, qui ne demandent pas « plus d’argent », mais « l’égalité « .

« Ce n’est pas facile pour 150 filles d’être d’accord avec nous toutes, mais c’était assez important », a déclaré Triay, vainqueur de l’Open de Córdoba et qui sera le premier invité d’un programme sur le paddle-tennis, des « souffrants » qui seront diffusé le lundi 1er novembre suivant en ‘streaming’.

La décision est motivée par l’action entreprise par la société organisatrice, Urban Event, d’offrir un bonus de 5 000 euros pour la participation à certains joueurs, en particulier aux meilleurs joueurs espagnols qui, depuis un certain temps déjà, ont déclaré qu’ils n’allaient pas participer, de sorte que à la fin, ils ont reconsidéré et signé, un fait qui a beaucoup piqué les femmes, ils considèrent qu’il s’agit de discrimination et c’est précisément pour cette raison qu’ils ont dû prendre cette décision.