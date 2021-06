“On ne fera plus de tests après le positif de Perisic”

in

27/06/2021 à 17h30 CEST

Le porte-parole de l’Association croate de football (HNS), Tomislav Pacak, a assuré ce dimanche en conférence de presse que le positif au Covid-19 du milieu de terrain Ivan Perisic, de l’Inter Milan, avait été découvert après quelques malaises au dos subis par le joueur. De même, il a indiqué qu’il ne savait pas comment il avait été infecté et que le reste de l’expédition ne subira aucun test avant les quarts de finale, s’ils battaient l’Espagne lors du match de lundi au Parken de Copenhague.

“Ivan se sent bien, il a des symptômes bénins, samedi il avait aussi un peu mal au dos, c’est pour cette raison que nous avons fait le test et cela a confirmé le coronavirus & rdquor;, a-t-il déclaré Pacak, en poste depuis mars 2013. Le porte-parole a également souligné que, désormais, « la procédure est la même que pour tout citoyen croate. Il doit être isolé et dans dix jours, vous aurez des options pour revenir au modèle de & rdquor;.

Les doutes

Pacak a reconnu qu’il ne savait pas comment Perisic avait contracté le coronavirus : « Il est impossible de savoir qui l’a infecté ou comment il a été infecté & rdquor;. En ce sens, il a indiqué que « nous ne ferons plus de tests avant le match contre l’Espagne. Ni l’UEFA ni les lois danoises ne l’exigent. Si nous réussissons le tour, oui nous aurons plus de tests & rdquor ;.

Finalement, Pacak a admis que toute la délégation croate dans ce championnat d’Europe n’est pas vaccinée. « Nous ne pouvons pas dire qui a été vacciné ou non, mais seuls six des 55 membres de la délégation ne le sont pas. La majeure partie de la délégation a été vaccinée & rdquor ;.