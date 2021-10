« On ne méritait pas un point »

21/10/2021 à 20h01 CEST

Les AC Milan perdu 1-0 contre Porto FC match de Ligue des Champions d’hier un match qui était très important pour que les « rossoneri » puissent continuer avec de vraies options pour se qualifier pour la prochaine phase de la plus haute compétition européenne. Cependant, le résultat n’a finalement pas été ce qui était attendu pour les intérêts des Italiens et le gabarit a visiblement été touché émotionnellement après le match, après la situation dans laquelle il a laissé le résultat à Milan au classement : ils n’ont pas ajouté un seul point sur les neuf contestés dans ce Champions jusqu’à présent.

Face à cet état d’esprit, le vétéran et figure du staff, Zlatan Ibrahimovic Il est sorti pour affronter la fin de l’affrontement pour solliciter une réaction de ses coéquipiers dans un avenir proche. Devant les micros de la chaîne ‘Infitiy +’, le Suédois a tenu à adresser un message à l’effectif : « Sur les trois matchs perdus, c’est le pire et le seul où peut-être on ne méritait pas un seul point. Malheureusement, nous avons joué trois matchs et nous n’avons aucun point. Cette équipe doit grandir et vivre cette expérience de la Ligue des champions. «

Ibrahimovic Il a également évoqué la fatigue de l’équipe et les absences dans l’effectif : « Nous avons beaucoup d’absences mais ça fait partie du foot. Nous manquons d’objectifsje viens de rentrer mais J’ai besoin de plus de minutes pour entrer dans le rythme. Je ne veux pas avoir d’excuses, nous devons continuer et nous devons prendre cette rencontre comme un apprentissage », a conclu l’attaquant.