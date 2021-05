“On ne pense qu’à battre Mirandés”

27/05/2021 à 18:35 CEST

Le devant Nestor Querol a déclaré que dans le match contre les Mirandés, dans lequel ils ne pensent qu’à «gagner», «il est temps de faire le dernier pas». et était convaincu que “Nous allons le faire avancer & rdquor;, en faisant allusion au salut qui est en jeu. Les arlequins doivent gagner et attendre que deux autres rivaux crevent pour éviter la relégation.

«Nous devons faire la même chose que nous l’avons fait lundi lorsque nous avons battu Ponferradina. Soyez concentré sur ce qui nous appartient & rdquor;, a ajouté Querol lors d’une conférence de presse. L’attaquant a cependant reconnu que si l’équipe atteint le dernier tour dans cette situation, c’est sa responsabilité. “On n’a pas bien fait les choses quand on arrive au dernier jour en fonction des autres”, a indiqué.

Bien sûr, l’attaquant de Castellón a souligné que l’équipe s’est remise “d’un moment très foiré” après avoir perdu à Alcorcón. Sabadell a été dans la zone de relégation pendant une grande partie de la saison. Pour Querol «c’est quelque chose qui, si vous n’avez pas la tête au bon endroit, est très mauvais».

“Nous avons su souffrir et lutter pour nos options jusqu’au bout”, a souligné l’attaquant de l’équipe catalane, qui a marqué le but qui a conduit à la promotion l’été dernier mais cette année n’a pas eu de continuité en raison de blessures.

«J’ai commencé la saison avec un malaise, puis j’ai rejoint l’équipe jusqu’à ce que je doive subir une intervention chirurgicale et être absent pendant trois mois. Heureusement, je suis arrivé à temps pour ce dernier mois et demi et j’espère que nous atteindrons l’objectif »a-t-il conclu.