On ne peut nier que Trump avait raison sur presque tout ⋆ 10z viral

Parmi toutes les distractions et les agressions des médias grand public, l’ancien président Donald Trump a fait de nombreux commentaires qui ont semblé bouleverser beaucoup de monde. Après tout, il a été étiqueté comme “l’homme orange mauvais” et a appelé le “Tweeter en chef” pendant son mandat. Il y avait des moments où ses commentaires étaient durs et souvent ils étaient étiquetés comme faux.

Mais la vérité est que Donald Trump avait raison. Il avait raison sur presque tout ce qu’il disait en fait. Quand il a suggéré que le coronavirus était une fuite de laboratoire, il a été traité de menteur. Maintenant, même le Dr Anthony Fauci semble convenir que Trump avait raison. Même après avoir ouvertement attaqué Trump pour cette suggestion, il dit maintenant que cela semble le plus probable.

Ou qu’en est-il du temps où il a suggéré d’investir dans l’hydroxychloroquine. Les médias sociaux ont agressé quiconque partageait cette histoire. Ils ont supprimé des messages, empêché les gens de voir les informations. Il a été moqué par les médias, fustigé par des « experts ». Ces mêmes experts conviennent maintenant que l’hydroxychloroquine aide réellement les patients atteints du coronavirus.

Samedi, Trump a même commenté l’hypocrisie de la gauche. Il a parcouru toute la liste des accusations ridicules.

Dans chacun de ces cas, il avait raison. Bien sûr, la gauche radicale n’a pas voulu l’entendre. Ils voulaient prétendre qu’il était méchant, malhonnête et qu’il attaquait Biden avec son discours sur l’ordinateur portable Hunter. Il a autorisé Lafayette Square juste pour une séance de photos. Il tue des Américains en suggérant que nous devrions rouvrir le pays et retourner au travail. Tous ces « mensonges » étaient la vérité.

À maintes reprises, l’ancien président a été blanchi de ces agressions ridicules par les médias grand public et les démocrates. Ils l’ont fustigé encore et encore pour ses actions et ses commentaires, disant qu’on ne pouvait pas lui faire confiance. Ils ont dit qu’il était un embarras pour notre pays, mais le seul embarras est le fait que les gens croient en fait aux démocrates et aux médias grand public.

Les médias grand public et les démocrates pensent que les Américains sont trop stupides pour prêter attention. Ils continuent de pousser le récit selon lequel Trump n’était qu’un point sombre de l’histoire américaine et que tout le monde doit passer à autre chose.

Mais les Américains ne quitteront tout simplement pas Donald Trump, pas les Américains qui aiment ce pays et qui reconnaissent réellement la vérité. Bien que nous ne sachions certainement pas ce que Trump a en réserve pour son avenir, ce que nous savons est une chose.

Il a donné l’occasion à des millions d’Américains d’ouvrir les yeux sur ce qui se passe juste sous leurs yeux. Il a dit la vérité, bien que parfois difficile à entendre, sur un large éventail de questions. Beaucoup d’Américains étaient trop têtus pour l’entendre, mais maintenant ils ont besoin qu’on le leur rappelle encore et encore. Donald Trump a dit la vérité et la gauche radicale l’a rejetée dans son agenda.

