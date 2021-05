On ne peut pas dire que l’utilisation de la technologie affecte négativement les jeunes | Vie

L’impact possible de l’utilisation de la technologie sur la santé des jeunes inquiète la science, qui a publié plusieurs études à ce sujet.

Dans un 21e siècle où les nouvelles technologies comme les réseaux sociaux et les appareils jouent un rôle fondamental dans la société, leur impact possible sur la santé mentale, en particulier chez les plus jeunes, inquiète la science.

Pour cette raison, il existe de nombreuses études qui, d’une manière ou d’une autre, ont enquêté dans ce domaine, dans le but de découvrir les implications possibles de la forte utilisation actuelle de la technologie.

En mars, une enquête menée par une université britannique a révélé que 40% des jeunes sont accros aux smartphones, qui est associé au manque de sommeil.

Une tablette peut être le moyen idéal pour amener les personnes âgées dans le monde d’Internet et dans ce rapport, vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin.

Deux mois plus tôt, une étude suggérait que une utilisation intensive des médias sociaux peut affecter le bien-être et l’estime de soi.

Ce lundi 3 mai, un autre ouvrage a été publié, selon lequel “Il n’y a aucune preuve que les associations entre l’interaction des adolescents avec la technologie numérique et les problèmes de santé mentale se sont accrues”.

Dans le but de déterminer si la technologie est de plus en plus nocive pour l’adolescence moderne, l’étude analyse les changements dans les associations entre l’interaction avec la technologie et la santé mentale dans trois échantillons représentatifs à l’échelle nationale.

Sur la base des réponses de plus de 430 000 personnes âgées de 10 à 15 ans au Royaume-Uni et aux États-Unis, la recherche montre des résultats différents. D’une part, les auteurs déclarent que “l’interaction avec la technologie est moins fortement associée à la dépression au cours de la dernière décennie“.

De l’autre, ils soulignent que «l’utilisation des réseaux sociaux a été plus fortement associée à des problèmes émotionnels», alors qu’ils ne détectent pas de changements dans d’autres associations.

“Donc, il y a peu de preuves d’une augmentation des associations entre l’interaction des adolescents avec la technologie et la santé mentale“de ces jeunes, précise l’étude, publiée dans la revue Clinical Psychological Science.

Enfin, les chercheurs admettent que «tirer des conclusions fermes sur les changements dans leurs associations avec la santé mentale peut être prématuré», étant donné que les informations sur les nouveaux médias numériques ont été recueillies sur une période relativement courte.

En outre, ils encouragent des collaborations transparentes et crédibles entre les scientifiques et les entreprises technologiques.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Carlos Galán Feced.