“On ne peut pas penser qu’on va gagner à nouveau facilement”

01/07/2021

Max Verstappen (Red Bull), qui a renforcé son leadership dans le championnat du monde de Formule 1 Lorsqu’il a remporté le Grand Prix de Styrie dimanche dernier, il a déclaré, en vue du Grand Prix d’Autriche, qui se déroule à nouveau ce week-end sur le circuit de son équipe, que ce serait une erreur de penser qu’ils pourraient « gagner à nouveau facilement. “.

“Gagner notre course à domicile le week-end dernier est dû à l’effort de toute l’équipe ; et nous pouvons en être très heureux. Mais nous ne pouvons pas nous attendre à ce que le même résultat se répète si facilement, le week-end prochain.” , a commenté Verstappen, 23 ans, qui devance de 18 points (156-138) le septuple champion du monde anglais Lewis Hamilton (Mercedes), qui était deuxième dimanche dernier.

“Tout le monde aura appris de tout ce qu’il n’a pas si bien fait la semaine dernière ; et, en plus, nous devons garder à l’esprit que cette fois nous roulerons avec des composés plus tendres, ce qui peut rendre les choses plus mélangées”, a-t-il déclaré. ‘Mad Max‘, qui a remporté l’année dernière sa quatrième victoire de l’année et la quatorzième depuis la conduite en F1.

“C’était une très bonne course, mais il y a toujours des choses que nous pouvons faire mieux et, naturellement, j’espère que tout le monde sera plus proche de nous ce week-end, car c’est ce qui arrive généralement quand il y a deux courses d’affilée sur le même piste”, a déclaré la jeune star néerlandaise.

“En tant qu’équipe, nous nous concentrons sur nous-mêmes et j’aime que tout le monde continue de pousser et veuille s’améliorer, car c’est la raison d’être de la Formule 1 et de la compétition”, a déclaré Verstappen. Grand Prix d’Autriche, pays dans lequel il a déjà remporté trois victoires : avant de le faire dimanche, il a marqué les courses 2018 et 2019.

“Pour moi, il est très important de voir tout le monde motivé et d’augmenter ses performances et pour ma part, je continuerai à rouler au maximum chaque week-end, pour essayer de rester en tête”, a déclaré le leader du championnat, qui, avec son coéquipier mexicain Sergio Pérez , commande également la Coupe du monde des constructeurs.

“Pour le moment, nous avons un très bon package, mais nous devons être conscients de tout, car il y a encore beaucoup à faire et la saison est très longue”, a déclaré Verstappen mercredi en vue du Grand Prix d’Autriche.