« On ne peut qu’espérer que ça s’améliore »

08/11/2021 à 12:14 CET

L’état réel de Michael Schumacher après l’accident grave qu’il a subi le 29 décembre 2013 dans le Station de ski de Méribel elle reste inconnue à ce jour. Le secret imposé par la famille a rendu très limitées les visites reçues par le septuple champion. L’une des personnes qui suit de près l’état de Schumacher est Jean Todt, actuel président de la FIA et ancien chef des rangs « Kaiser » chez Ferrari.

A l’occasion de la contestation du Grand Prix du Mexique, les Français ont assisté au ‘Daily Mail’, et depuis les médias britanniques ils n’ont pas hésité à lui demander quelle était la le statut actuel de Schumacher, maintenant qu’ils vont s’accomplir huit années du terrible accident dans les Alpes. « Je peux comprendre pourquoi sa famille et ses amis le protègent car nous devons le laisser tranquille. Michael a du mal et on ne peut qu’espérer qu’il aille mieux », Todt a expliqué.

Sur le fils de Schumacher en F1 : « Il va bien »

Aussi, le français aussi évalué positivement la présence du fils de Michael Schumacher en Formule 1 : « Je suis heureux que son fils Mick soit en F1. Et la vérité est qu’il se débrouille bien. Il pourrait avoir une voiture plus compétitive, mais je suis heureux qu’il ait cette passion. « ‘Mick’ Schumacher conduit actuellement une Haas, même s’il n’a pas encore marqué de points cette saison.

Son état actuel est encore une grande inconnue

De cette façon, l’état de santé réel reste un grand secret et on ignore encore dans quelle situation se trouve le septuple champion du monde. Todt lui-même a déclaré il y a quelques mois qu’il avait vu une course de Formule 1 avec Schumacher, tandis qu’un autre ami de l’Allemand, Piero Ferrari, a admis qu' »il n’est pas mort, il est là mais ça ne peut pas être communiqué. »