« On ne sait pas ce qui s’est passé » – RedState ⋆ 10z viral

Nous avons beaucoup parlé de Joe Biden et du gâchis qu’il a fait de l’Afghanistan. Mais toute son équipe semble être des clowns, sur toute la ligne. Maintenant, nous avons le problème de savoir qui est le plus honnête : les habitants sur le terrain à Kaboul désormais contrôlée par les talibans ou nos propres dirigeants qui nous ont menti à plusieurs reprises ?

Hier encore, le Pentagone nous a dit qu’il n’y avait eu « aucune victime civile » dans la frappe qu’il prétendait avoir contre les bombardiers de l’EIIS-K près de l’aéroport.

Comme nous l’avons alors signalé, il y a eu de nombreuses victimes civiles, les derniers rapports faisant état de 10 personnes tuées, la plupart des membres d’une même famille – sept enfants, dont quatre de moins de cinq ans, le plus jeune ayant deux ans. Ils auraient été tués alors qu’ils descendaient d’une voiture. La famille restante a déclaré à un journaliste local qu’ils étaient « une famille ordinaire ». “Nous ne sommes pas ISIS ou Daech et c’était une maison familiale – où mes frères vivaient avec leurs familles”, a déclaré un frère.

“Tous les voisins ont essayé d’aider et ont apporté de l’eau pour éteindre le feu et j’ai vu qu’il y avait cinq ou six morts”, a déclaré un voisin de la famille à CNN. « Le père de famille et un autre jeune garçon et il y avait deux enfants. Ils étaient morts. Ils étaient en morceaux. Il y avait [also] deux blessés.