Bien que Valtteri Bottas ait été critiqué pour ne pas avoir égalé Lewis Hamilton, Ho-Pin Tung dit que c’est grâce à lui que Mercedes arrive souvent en tête du jeu de stratégie.

Mercedes a commencé premier et troisième au Grand Prix d’Espagne avec Max Verstappen de Red Bull pris en sandwich entre les coéquipiers.

Bien que le Néerlandais ait pris le meilleur départ, prenant la tête au virage 1, c’est Hamilton qui a remporté la victoire alors que Mercedes opposait sa stratégie à deux arrêts à celle de Verstappen.

Gardant Bottas sur un seul point, Mercedes a couvert leurs bases, ce que Red Bull n’a pas été en mesure de faire.

Avec Sergio Perez seulement P8 sur la grille, le pilote mexicain n’a pas pu aider son coéquipier avec Verstappen en disant une fois de plus qu’il était «seul» dans le combat contre Mercedes.

Christian Horner a reconnu que Red Bull avait «désespérément» besoin de Perez pour entrer dans la mêlée s’ils espèrent défier Mercedes pour les titres de champion.

En regardant comment les rivaux au titre ont joué les cartes qu’ils avaient dimanche, le pilote sino-néerlandais Tung a déclaré que Bottas permettait à Mercedes de contrôler le jeu de stratégie.

“C’est l’importance d’un coéquipier fort, Verstappen était à nouveau seul”, a déclaré le joueur de 38 ans.

«On parle beaucoup de Bottas mais grâce à lui, Mercedes peut s’arrêter, car si Verstappen réagit, alors ils mènent avec Bottas – et maintenant Hamilton a un arrêt gratuit.

«Très vite anticipé la situation, avec une possible usure supplémentaire, car même s’ils étaient plus rapides, la position de la piste sur Barcelone est très importante. Par conséquent, pas d’option pour Verstappen de s’arrêter à nouveau, Mercedes avait une voiture plus rapide.

Tung était heureux de voir Verstappen faire un essai dimanche alors qu’il était roue à roue avec Hamilton pour la tête dans le premier tour.

Le pilote Red Bull s’est frayé un chemin au virage 1 pour courir P1, mais c’est finalement Hamilton qui a remporté la victoire, sa troisième de cette saison.

«Dans l’ensemble, c’était bien pour nous que Verstappen ait montré ses coudes dans le virage 1 après le départ car cela en faisait une belle course passionnante. Et il a presque réussi, mais Mercedes était juste plus forte aujourd’hui.

“Red Bull n’a pas perdu la course, Mercedes l’a gagnée.”

