« On parlera de ce dont parle l’Europe et non de ce dont parle un ministre »

11/03/2021 à 12:44 CET

Le président du patronat CEOE, Antonio Garamendi, a été clair ce mercredi concernant la réforme du travail qui votre organisation est prête à « parler de ce dont vous parlez L’Europe  et non de quoi parle n’importe quel ministre du gouvernement ».

Garamendi a fait ces déclarations aux journalistes à son arrivée à la Foire internationale de la défense et lorsqu’on l’a interrogé sur l’accord conclu au sein du gouvernement pour abroger la réforme du travail.

« Le gouvernement est parvenu à un accord et, par conséquent, ils nous diront « , a indiqué Garamendi, avant de souligner que le CEOE devra « lire les papiers » qui lui sont remis à la table des négociations.

« Ils ont dit que le gouvernement lui-même devait se coordonner. J’ai dit que le gouvernement est un et qu’il nous apprendra. Ce que je ne veux pas, c’est que maintenant, il semble que les méchants soient nous », a-t-il ajouté.

Et il a clairement indiqué que le CEOE sait exactement ce que veut l’Europe. « Nous sommes prêts à parler de ce dont parle l’Europe et non de ce dont parle n’importe quel ministre du gouvernement », a-t-il conclu.