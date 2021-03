On perd côté moteur en termes de déclassement

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a révélé que l’équipe perdait de la puissance moteur en raison d’un problème de déclassement, ce qui contribue à son déficit par rapport à Red Bull lors du Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn.

L’équipe semble également souffrir de problèmes du côté du châssis, les deux pilotes n’étant pas entièrement satisfaits de l’équilibre de la voiture à l’arrière.

Pendant ce temps, la RB16B semble être beaucoup plus plantée, tandis que le fournisseur de groupes motopropulseurs Honda prétend avoir réalisé des gains significatifs par rapport à la saison dernière.

Interrogé sur les problèmes exacts chez Mercedes, Wolff a déclaré: «Je pense que nous perdons dans les virages à grande vitesse. On voit clairement qu’il y a un déficit.

«Nous perdons un peu du côté du moteur en termes de déclassement. Nous ne sommes pas encore satisfaits de notre récupération d’énergie, mais ce n’est pas une chose sur laquelle nous pouvons dire que c’est le grand écart. »

Le directeur de l’ingénierie au sol de Mercedes, Andrew Shovlin, a admis que si l’équipe a du mal depuis les tests, elle fait des gains.

«C’est décevant lors de la première course de chercher un écart de 0,4 seconde par rapport à la pole, mais au moins nous connaissons la performance que nous devons trouver à l’avenir», a-t-il ajouté.

«Ce n’est pas un secret non plus que nous avons eu du mal avec la voiture sur ce circuit; il est loin d’être aussi facile de travailler que le W11, mais tout le monde à Brackley et Brixworth a travaillé dur depuis le test et nous avons beaucoup appris sur le W12 et avons trouvé un équilibre plus prévisible, même si nous manquons de rythme global.

«Il est difficile de lire où nous en sommes sur le rythme de course depuis les longues courses du vendredi car nous n’avons pas posé la voiture dans la fenêtre de droite, mais nous sommes assez confiants que nous avons amélioré l’adhérence arrière, donc ce sera moins une poignée en la course. Nous ne sommes peut-être pas en pole, mais nous avons deux voitures à l’avant et un jeu supplémentaire de pneus durs, alors j’espère que nous pourrons créer des opportunités à partir de cela.

(Rapports supplémentaires: Agnes Carlier).