Après l’entretien avec Susana Abaitua et Álvaro Cervantes ce jeudi à La fourmilière, la section Trancas et Barrancas, et la présentation de la nouvelle chanson Twin Melody, Pablo Motos a cédé la place au rassemblement avec Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca et Juan del Val.

L’un des thèmes de la conférence portait sur la candidature de Pablo Iglesias à la présidence de la Communauté de Madrid après avoir quitté ses fonctions de vice-président du gouvernement: « La dernière chose qui a été spéculée aujourd’hui est de savoir s’il va rester au siège du Congrès jusqu’à ce que la campagne commence officiellement, le 20 avril, ou non »A commenté Pardo.

Cristina Pardo, dans «El hormiguero». ATRESMEDIA

« C’est quelque chose que Podemos a critiqué pour Salvador Illa lorsqu’il allait se présenter aux élections en Catalogne », a ajouté le journaliste. Juan del Val Il a déclaré: « Je manque une étape et je ne comprends pas la décision, est un voyage nulle part allant de vice-président à être dans l’opposition dans le Assemblée de Madrid« .

Et il a souligné que « ou nous manquons d’informations ou vous voulez quitter la politique avec l’excuse de sauver votre parti car il risquait de ne pas attirer de groupe parlementaire à l’Assemblée de Madrid. Je n’arrive toujours pas à comprendre ce qu’il a fait. «

Juan del Val, dans «El hormiguero». ATRESMEDIA

Falcó Il s’est également prononcé sur le sujet: «De toutes les manières, Il y a un message très clair à Pablo Iglesias: on peut, à Madrid on ne veut pas de toi« a déclaré la fille d’Isabel Preysler, à laquelle ses collègues ont répondu: » Il y aura des gens qui feront … « .

Lors de la réunion, ils ont également discuté de l’explosion de Carmelo Romero, député du PP au Parlement, à Íñigo Errejón lorsqu’il a parlé de problèmes de santé mentale: « Nous avons un problème de santé mentale, nous l’avons eu avant et la pandémie l’a aggravé, Errejón avait tout à fait raison et cet homme montre qu’il est un connard »assuré del Val.

« Cela m’a semblé un sujet très intéressant, rien de politique, un problème de rue, le commentaire de cet homme m’a semblé provenir d’une personne avec de grands préjugés »ajouta Pardo,

Alors que Motos a souligné: « Nous avons tous un traumatisme en ce moment et c’est tout aussi important que le vaccin », et Roca a fait valoir qu ‘ »il est impossible que tout ce qui nous est arrivé cette année ne nous ait pas affectés mentalement ».

Nuria Roca, dans «El hormiguero». ATRESMEDIA

Falcó, pour sa part, a commenté que « la vie est dure pour tout le monde, même si ma famille a de l’argent, la santé mentale doit être une priorité de la sécurité sociale ».

« Je suis allé chez le psychologue parce que j’ai beaucoup mangé et il s’est avéré que le deuil de la mort de mon beau-père n’était pas arrivéIls m’ont appris quelques exercices pour que ça ne fasse pas trop mal et je le recommande à tout le monde », a-t-il conclu.