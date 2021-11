On peut avertir le PSOE qu’il ne trouvera pas de soutien parlementaire pour réduire les retraites

15/11/2021 à 14:13 CET

Miguel Angel Rodriguez

Les retraites resserrent à nouveau les coutures du gouvernement de coalition. Les relations entre le PSOE et United We Can ont connu une bosse il y a plus d’un an, lorsque José Luis Escrivá a ouvert la porte à l’allongement de la durée des années de cotisation pour le calcul des pensions. Les violets ont déjà prévenu qu’ils ne soutiendraient pas cette proposition. Maintenant, l’avertissement est de retour sur la table. Après avoir pris connaissance de l’accord entre le Gouvernement et l’Union européenne pour adapter le calcul pour le calcul de la retraiten, la porte-parole de Podemos, Isa Serra, a averti les socialistes que ni sa formation ni une partie des membres de l’exécutif ne soutiendront une proposition de réduction des retraites.

« La majorité qui est actuellement au parlement n’est pas favorable à la réduction des retraites« , a assuré Serra lors d’une conférence de presse ce lundi en référence aux partis qui soutiennent l’exécutif depuis le début de la législature. atterrir dans une augmentation de la période de calcul des pensions de 25 à 35 ans. Dans la pratique, cela signifierait une réduction des montants, car dans les premières années, les travailleurs ont tendance à gagner des salaires inférieurs.

Plus précisément, dans le ‘Accord opérationnel ‘, le document signé par le gouvernement et la Commission européenne et dans lequel sont fixés les jalons à franchir pour recevoir les fonds européens, il parle de allonger « la période de calcul pour le calcul de la pension de retraite ». Serra a fait valoir que cette mesure n’est pas incluse dans l’accord de coalition signé par Pedro Sánchez et Pablo Iglesias, ni dans le Pacte de Tolède.

Serra a expliqué que la proposition de Podemos est de permettre aux gens de choisir les meilleures années de leur vie professionnelle – c’est-à-dire celles dans lesquelles ils ont le plus contribué – pour « enfin prendre en compte des retraites aussi dignes et bénéfiques que possible ».