On peut désormais se vanter d’une Lamborghini pour moins de 500 euros… oui, c’est un scooter, pas une voiture… | Moteur

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le scooter Lamborghini est déjà en vente en Espagne. La mythique marque italienne a conçu un modèle exclusif qui se démarque de la concurrence, comment pourrait-il en être autrement.

Les grandes marques automobiles testent le marché de l’électricité avec la commercialisation de scooters urbains. Si vous avez toujours rêvé de posséder une Lamborghini, ce véhicule pourra vous le permettre…

Vous pouvez acheter le scooter électrique Lamborghini AL1 avec une autonomie de 30 kilomètres, au prix de 499 euros chez MediaMarkt. Avec livraison gratuite en 48/72h, ou retrait en magasin.

Comme on pouvait s’y attendre, le scooter lamborghini fait tourner la vue avec une finition élégante basée sur des formes hexagonales et des lignes courbes. Il est doté d’un cadre en magnésium léger et durable et de puissantes LED qui éclairent parfaitement même la nuit.

Trottinette électrique équipée d’un moteur brushless 350 W, de doubles freins et de roues anti-crevaison. Il atteint une vitesse de 25 km/h avec une autonomie de 30 kilomètres.

Le poids total est de 12 Kilos, et il est pliable, ainsi il peut être parfaitement transporté dans la main, le compteur, ou dans le coffre de la voiture. La charge de poids maximale est de 100 kilos.

Il a une suspension avant, un double frein et roues à structure alvéolée sans risque de crevaison, qui fonctionnent avec la suspension avant pour absorber les bosses de la route.

Il comprend Assurance Axa pour un an avec une couverture des dommages aux choses, aux animaux ou aux personnes, et un conseil médical 24h/24 et 7j/7, ainsi qu’une assistance routière.

L’application intégrée permet le verrouillage du moteur à distance, affiche les données d’utilisation et donne accès à l’assistance directe et au réglage des paramètres de croisière.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Il a un moteur de 350W et une batterie de 7 800 mAh. La vitesse maximale est 25 km/h, le maximum autorisé par la loi.

L’autonomie atteint 30 kilomètres, supérieur à la moyenne des scooters électriques.

Vous pouvez acheter le scooter électrique Lamborghini AL1 avec une autonomie de 30 kilomètres, au prix de 499 euros chez MediaMarkt. Avec livraison gratuite en 48/72h, ou retrait en magasin.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.