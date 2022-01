On peut enfin voir le premier trailer de la fin de Peaky Blinders

Le monde sordide de la famille Shelby a captivé des milliers de téléspectateurs tout au long de ses six saisons captivantes, mais comme rien ne dure éternellement, en 2022 nous verrons la conclusion de cette série et après plusieurs secondes publiées dans les réseaux officiels Peaky Blinders, ce qui nous a permis de voir quelques surprises comme le retour de Alfred Salomons (Tom Hardy), enfin il y a une bande-annonce officielle.

À la fin de la saison précédente, Tommy Shelby a connu sa plus grande défaite à ce jour, lorsque son plan d’assassiner le politicien fasciste a été contrecarré. Oswald Mosley. Au bord de la folie et complètement vaincu, ce personnage a été laissé dans les limbes de la frustration. Et comme cet aperçu nous le montre, les choses vont devenir plus difficiles.

Cette saison, le combat ne sera pas seulement contre une mafia rivale, mais contre la montée du totalitarisme fasciste. Steven chevalier, créateur de la série, a déclaré à Variety que ce combat donnerait un nouveau but à sa vie à Tommy, qui dans la première saison était un nihiliste marqué par la Première Guerre mondiale, qui ne voulait qu’accumuler de l’argent et du pouvoir. Mais maintenant, il est motivé par quelque chose de bien plus grand que son ambition et son ego.

Alors que cette bande-annonce promet une grande saison finale, elle ne révèle toujours pas la nouvelle que tous les fans attendaient depuis longtemps, quand aura lieu la première ? On s’attend à ce que ce soit dans ces premiers mois de l’année, mais nous devons continuer à faire preuve de patience jusqu’à ce que nous ayons une confirmation.

En attendant, voici cette vidéo intrigante d’une minute et 36 secondes.