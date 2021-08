“On peut faire quelque chose d’historique, c’est le défi contre les Etats-Unis”

02/08/2021 à 7h29 CEST

Le pivot espagnol Pau Gasol face à l’affrontement contre les États-Unis en quarts de finale de la Jeux Olympiques de Tokyo 2020 comme “un défi”, une opportunité de “faire quelque chose d’historique” et surpasser l’équipe américaine pour la première fois au rendez-vous olympique.

“Ce match, en ce moment, est une opportunité unique et spéciale et nous devons y aller. Nous avons toujours perdu contre eux et ce serait quelque chose de merveilleux et de très spécial de pouvoir réussir.”, a déclaré ce lundi, lors d’une conférence de presse organisée par le Comité olympique espagnol (COE), avant le duel de mardi.

Le Catalan a nié, oui, que cette équipe américaine soit inférieure aux autres. “Je ne pense pas que cette équipe soit moins talentueuse que certaines des autres grandes équipes américaines. Ils étaient avec une équipe non faite, avec trois joueurs qui ont rejoint la veille, maintenant ils ont le tournage”, a-t-il déclaré.

“Nous savions que si nous perdions, c’était un tirage au sort et c’était les États-Unis. Si nous avions joué contre l’Allemagne ou l’Italie, nous n’aurions pas pu être détendus non plus. C’est difficile de jouer contre les États-Unis, mais chaque adversité offre une opportunité de faire quelque chose de spécial. Nous pouvons faire quelque chose d’historique, quelque chose que nous n’avons pas pu faire aux Jeux, et que le résultat est différent. Nous pouvons être émotionnellement forts avant le match si nous nous concentrons sur cela », a-t-il ajouté.

D’un autre côté, le double champion de la NBA a évoqué sa candidature pour entrer dans la commission des athlètes de la Comité International Olympique. “C’est quelque chose de parallèle à la compétition, qui est arrivée il y a deux ans, d’être membre du CIO. Pour moi, les Jeux ont beaucoup compté dans ma vie et J’aimerais avoir un rôle dans le développement du mouvement olympique”il expliqua.