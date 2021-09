“On peut gagner du premier coup”

28/09/2021 à 21:24 CEST

Carlos Sainz, à trois mois du départ du Dakar, a fait sa première apparition publique cet après-midi à Madrid après sa toute nouvelle signature pour Audi. Le madrilène de 59 ans, qui a déjà remporté l’épreuve légendaire à trois reprises, fait face à un nouveau défi dans sa longue carrière sportive. Je ne sais pas si c’est encore le plus difficile, mais je ne pouvais pas imaginer il y a quelques années que cette opportunité se présenterait aux commandes d’une voiture propulsée par un moteur électrique.

Accompagné de Lucas Cruz, qui restera à ses côtés encore un an, Carlos a longuement parlé de son expérience avec l’Audi RS Q e-tron, avec une voiture faite pour disputer le Dakar et du challenge renouvelé avec un projet innovant. José Miguel Aparicio, président d’Audi Espagne, les a accueillis et a montré l’énorme enthousiasme que la marque allemande a mis dans l’effort.

Sainz est arrivé sur scène au volant du RS Q e-tron, une entrée en scène spectaculaire qui a ouvert la ronde des questions.

Qu’avez-vous pensé quand Audi vous a demandé de signer ?

Qu’ils étaient un peu fous… C’est un défi très ambitieux dans une course de douze jours, de nombreux kilomètres, difficile et qui nous mettra tous à la limite. C’est un challenge très intéressant pour un pilote et j’en suis fier.

Que ressentez-vous de faire partie de l’histoire de cette marque ?

S’il y a une marque dans ce secteur avec une tradition en compétition, c’est bien Audi. Dans de nombreux domaines, rallyes, Le Mans, formule E & mldr; très fier. Parler de faire quelque chose de spécial et c’est difficile quand on est un vétéran. Très engagé, motivé et une grande responsabilité.

Quelle est la principale différence que vous avez trouvée par rapport aux moteurs thermiques ?

La première est qu’il court beaucoup. Lorsque vous accélérez, vous n’avez pas à vous soucier des vitesses ou de l’embrayage, accélérez simplement. Nous avons quatre roues motrices, avec un moteur à l’avant et un à l’arrière. Il existe un différentiel virtuel et travailler avec cette nouvelle technologie est un grand défi pour tout le monde. Travail sur la configuration, le frein moteur & mldr; La puissance est immédiate. Le passage des dunes est difficile et vous n’avez pas à vous soucier des engrenages, ce qui vous cause généralement beaucoup de stress. De plus, les batteries rendent le centre de gravité très bas.

Ils ont fait des tests en Allemagne, en Espagne, au Maroc & mldr; Arrivera-t-il à temps ?

Nous sommes trois pilotes et le temps est partagé entre l’ensemble du test de performance et le test d’endurance. C’est un nouveau projet et la première année est très compliquée, tu manques toujours de temps. De plus, la voiture est très exigeante avec une technologie qui n’a jamais participé à ce test. Je ne suis pas inquiet de la confrontation directe avec nos adversaires, puisque nous ne faisons qu’une seule course, à Ha’il, mais l’important est d’arriver avec une voiture fiable avec laquelle nous nous sentons à l’aise. Fin octobre, nous devons retourner au Maroc.

A quel résultat vous conformeriez-vous a priori ?

A mon âge j’ai besoin d’un projet séduisant pour mettre toute mon énergie et ma motivation. Maintenant, nos aspirations sont d’essayer de gagner le Dakar avec cette voiture. Nous sommes très ambitieux. Quoi qu’il en soit, dans trois mois, nous devons abaisser l’objectif. Une fois que vous avez gagné une compétition, le but doit toujours être de gagner.

La victoire est-elle possible ?

Si l’itinéraire du Dakar est plus lent, nous serons plus compétitifs, mais le sentiment que nous avons est que c’est la voiture la plus compétitive que nous ayons pilotée dans les dunes. Il défendra bien sur tous les terrains et si nous atteignons une grande fiabilité, nous pourrons opter pour tout. Maintenant, nous ne pensons à rien d’autre qu’à pouvoir gagner.

Comment convaincre les fans de voitures électriques qu’elles sont aussi passionnantes ?

Il faut donner du temps au temps et les moteurs à combustion ne peuvent pas être diabolisés. L’avenir est la durabilité et vous devez être patient et donner plus de temps aux fabricants pour faire la transition. J’ai eu le sentiment que les marques ont été trop poussées à la limite. Nous ne devons jamais oublier tout ce que le monde automobile nous a donné.

Une voie a-t-elle été ouverte avec cette proposition Audi ?

Je veux faire confiance et je pense que ce sera comme ça. Audi a été la première, la plus courageuse, et je suis convaincu que d’autres marques viendront concourir dans cette nouvelle catégorie. J’espère que lorsqu’il s’agit de réguler le pouvoir, il y a égalité et nous sommes compétitifs, récompensant le risque que la marque a pris.

Que souligneriez-vous à propos de la voiture ?

Beaucoup de travail a été fait sur l’aérodynamisme, avec le souci du détail et la recherche d’un équilibre avec la visibilité. C’est un défi passionnant au niveau technologique en raison de la quantité de paramètres que vous pouvez modifier. C’est complexe, difficile, passionnant car c’est un nouveau sujet auquel j’essaye de m’adapter.