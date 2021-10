27/10/2021 à 13:17 CEST

Il reste cinq courses avant la fin de la Coupe du monde la plus égale et la plus excitante de la dernière décennie. Et pour la première fois depuis des années, Mercedes n’est pas en tête. Max verstappen mène de 12 points à Lewis Hamilton après une performance sensationnelle à Austin et le prochain rendez-vous (GP du Mexique, 5-7 novembre) est une piste qui sur le papier favorise Red Bull, qui a dominé un tour sur cette étape même en période d’hégémonie des ‘flèches plaquées’. Mais parmi ceux de la star il n’y a pas de panique.

Toto loup Il a deux astuces : La mentalité gagnante de son septuple champion Lewis Hamilton, qui n’abandonne jamais, et une nouvelle suspension arrière qui a déjà suscité les réticences de Red Bull. C’est un système qui permet à l’arrière de la voiture de descendre à grande vitesse dans les lignes droites et de revenir à sa position naturelle dans les courbes.

L’équipe de base de Red Bull, Horner chrétien, en a parlé au GP des États-Unis : « Je pense que Mercedes optimise d’emblée clairement un appareil capable de rouler sur ce type de pistes. Si vous regardez l’arrière de sa voiture, comment ça se passe, je pense en Turquie qui a travaillé en leur faveur & rdquor ;. Horner il craint que dans certains des circuits à venir, son rival n’explose cet avantage. « Cela aura une plus grande influence sur certains circuits que sur d’autres. Aux États-Unis, cela a eu peu d’effet, mais sur certains circuits comme Jedah, par exemple, cela pourrait être assez puissant. »

Ça oui, Horner reconnaît que « l’ingéniosité » ne viole pas la normative : « Nous ne pensons pas que ce soit illégal, non. C’est quelque chose qui a été utilisé historiquement. Nous l’avons vu dans le passé. Mais, évidemment, ce que nous avons vu en Turquie était une version assez extrême de celui-ci », dit-il.

Mercedes minimise l’influence de son système de suspension : « Nous reconnaissons qu’il s’agit d’un sport dans lequel les concurrents essaieront toujours de savoir s’il existe un moyen de prendre l’avantage. Mon expérience me dit que cela n’existe pas, il s’agit de petits gains, les petits gains qui ont été ajoutés à la voiture petit à petit et qui ajoutent des performances. Nous essayons de mieux comprendre notre voiture et d’ajouter des performances au tour sans trop écouter ce qui se dit là-bas « , a-t-il conclu à ce propos Toto loup à Austin.

La tête de Hamilton a une « foi aveugle » en son pilote et en ses chances d’être sacré pour la huitième fois en Formule 1, un record absolu et historique : « Nous sommes là, avec un bon moral et convaincus que nous pouvons gagner les cinq courses restantes. pour éviter les décrochages, qui sont fatals pour tout le monde et donc, nous assumons ces pénalités avec les moteurs à combustion. C’est une saison amusante et nous avons de la pression, mais c’est positif », souligne-t-il. Wolff.