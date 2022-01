« On peut parler d’un duel avec Loeb »

03/01/2022 à 14:32 CET

.

le qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota), leader de la voiture générale, a accordé 3 minutes et 38 secondes ce lundi dans la deuxième étape face aux Français Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) dans 339 kilomètres de spéciale où ils ont roulé de très près, pour laquelle il a qualifié leur rivalité dans ce Dakar de « duel & rdquor ;.

« On peut déjà parler de duel. Et nous pouvons nous battre jusqu’au bout, mais il y a encore beaucoup de rallye devant nous jusqu’à l’arrivée. Je vois que BRX s’est amélioré par rapport à l’année dernière et Seb c’est très rapide, mais nous avons aussi fait du bon travail. Aujourd’hui, nous avons perdu, mais demain nous commencerons l’étape derrière lui. On verra qui gagnera… J’ai le sentiment que beaucoup de surprises nous attendent dans ce Dakar & rdquor;, a-t-il commenté après son arrivée au camp.

UNE Al-Attiyah Il explique pourquoi il a laissé plus de temps dans les derniers kilomètres de la spéciale : « Nous avons heurté une pierre dans les 10 derniers kilomètres, mais nous avons décidé de ne pas nous arrêter pour ne pas perdre trois minutes supplémentaires. Je suis assez satisfait de l’étape, nous avons tout ouvert la journée et cela n’a pas été facile & rdquor;, a-t-il révélé.