« On pourrait tuer le match mais on ne l’a pas fait »

01/03/2022 à 23:55 CET

L’entraîneur de Séville, Julen Lopetegui, a déclaré après le triomphe de ce lundi contre Cadix (0-1) au stade Nuevo Mirandilla qu’en seconde période ils pouvaient « tuer le match » auparavant, mais ils ne l’ont pas fait.

L’entraîneur de Séville, qui n’a pas voulu parler de la possibilité de se battre pour la Ligue après avoir coupé trois points au Real Madrid, s’est dit en conférence de presse qu’il était « content » de la victoire, qui était « difficile », selon lui. .

« Gagner en Primera est une conquête, Cadix est une équipe très dure, ils savent comment vous attaquer et comment se défendre »a expliqué l’entraîneur basque.

Lopetegui a indiqué qu’ils ont défendu « bien, avec sécurité », après zéro à un et qu’ils avaient « des chances » d’augmenter le score, car il y avait « plus d’espaces » et c’était « plus susceptible de leur faire mal, mais nous n’avons pas été à succès. »

L’entraîneur de Séville la augmenté la blessure à la cheville subie par Fernando dans un « scénario compliqué avec des victimes », qu’il espère résoudre « bientôt ».