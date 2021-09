“On prend des mesures pour que Cristiano n’aille pas à City”

in

13/09/2021 à 10h36 CEST

Blanchiment d’Arnau

Le 27 juillet, après d’innombrables rumeurs, le Manchester United a annoncé le retour de Cristiano Ronaldo au club des “diables rouges”. Quand il semblait que ce serait le Manchester City de Pep Guardiola le candidat numéro un pour l’emporter, c’est finalement son ancienne équipe qui a fini par convaincre la star portugaise.

Et qui y est pour beaucoup, c’est l’entraîneur qui, lors de la première étape de CR7, siégeait sur le banc local à Old Trafford ; Sir Alex Ferguson. “Beaucoup de gens ont joué leur rôle pour ramener Ronaldo et j’ai aussi contribué en sachant que Cristiano voulait vraiment venir ici. Cela a très bien fonctionné.”, a admis ‘Fergie’.

La fête du retour de Cristiano Ronaldo à la Premier League Cela s’est soldé par une victoire d’Unted contre Newcastle United (4-1) et un doublé du Portugais qui le réaffirme comme le grand buteur qu’il était déjà à son époque dans ‘Le théâtre des rêves’ : “C’était un soulagement parce que je ne pouvais pas l’imaginer jouer pour Manchester City. C’est pourquoi nous avons pris des mesures pour nous assurer qu’il vienne ici et que le club l’ait très bien suivi. J’ai parlé à la direction et c’était fait.“Sir Alex condamné.

Tel que rapporté par ‘The Manchester Evening News’, Alex Ferguson a appelé CR7 après avoir pris connaissance des négociations entre la Ville et lui. Lors de l’appel téléphonique, l’ancien entraîneur, J’aurais demandé aux Portugais de rejeter l’offre qu’il avait verbalement convenu avec la direction de la Ville et accepté la proposition des Diables rouges. “Je suis excité comme tout le monde. Je parle au nom de tous les fans, c’est un grand jour pour Manchester United », a déclaré l’ancien manager écossais après les débuts portugais à Old Trafford.

Il faut se rappeler que entre les deux il y a une super relation qui vient du moment où l’entraîneur écossais a demandé le transfert de Cristiano à Manchester United du Sporting de Portugal en 2003. Après son départ, la relation est restée très étroite, à un tel niveau que même Ferguson est devenu le facteur clé pour transformer le retour souhaité en réalité.