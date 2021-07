On sait déjà qui sera Batgirl dans le prochain film de HBO Max | Divertissement

Leslie Grace, chanteuse qui a fait ses débuts au cinéma avec Dans un quartier de New York (Dans les hauteurs) sera Batgirl dans le film en préparation pour HBO Max.

Le film Batgirl, que Warner et DC préparent pour HBO Max, a déjà trouvé un protagoniste. Et sous le masque, dans la peau de Barbara Gordon, on verra leslie grâce. On vient de voir la chanteuse américaine et dominicaine dans la comédie musicale En un barrio de Nueva York (Dans les Hauteurs).

Grace a été choisie parmi une liste d’actrices telles que Isabela Merced (Transformers : The Last Knight), Haley Lu Richardson (Ravenswood) et Zoey Deutch (Zombieland : Kill and Finish).

Les réalisateurs de Bad Boys For Life Adil El Arbi et Bilall Fallah dirigeront le film Batgirl, qui comportera un scénario de Christina Hodson (Bumblebee et les films DC Oiseaux de proie et l’avenir Le flash) et sera produit par Kristin Burr (Cruella).

Aucun autre détail du film n’est connu, si ce n’est qu’il sortira directement sur HBO Max, il ne passera donc pas en salles. Pendant longtemps, le film devait avoir une sortie en salles traditionnelle, et même le réalisateur de The Avengers, Josh Whedon, a été embauché pendant un certain temps en tant que réalisateur.

Batgirl (à ne pas confondre avec Batwoman, un personnage différent qui a actuellement sa propre série sur The CW) est Barbara Gordon, la fille du commissaire de Gotham City, James Gordon. Elle a déjà fait ses débuts sur grand écran dans Batman and Robin, le film réalisé par Joel Schumacher en 1997, interprété par Alicia Silverstone (bien qu’à cette époque elle soit la fille d’Alfred Pennyworth).

Au cinéma, nous verrons bientôt Supergirl, qui fera ses débuts dans le film Flash joué par Sasha Calle. The Flash sortira en 2022, mais avant The Batman et Shazam : The Fury of the Gods arriveront, avec Black Adam à l’horizon, un exemple que les films DC peuvent décoller sans toujours dépendre de Batman et Superman.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Javier Escribano.