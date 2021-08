On s’attend à ce que Ripple augmente d’ici minuit Crypto nouveaux médias

TL;Répartition DR

Le XRP est en tête de liste des gagnants, avec un gain de 41%. La majorité des altcoins passent une bonne journée, comme le suggère la carte thermique. Au début des heures de négociation, les bandes de Bollinger étaient étroites, signalant moins de volatilité.

Analyse des prix Ripple : aperçu général des prix

Ripple s’est négocié dans une dynamique baissière vers la clôture du graphique d’analyse des prix Ripple d’hier. Aujourd’hui, le marché a démarré alors que les taureaux étaient aux commandes ; Cependant, l’élan haussier n’a pas pris longtemps avant que les vendeurs soient plus nombreux que les acheteurs, provoquant une chute du prix XRP/USD.

Les actifs numériques géants Bitcoin (BTC) et (ETH) ont une longue journée. Bitcoin se négocie à quelques dollars au-dessus de 48 000 $, tandis qu’Ethereaum se négocie à 3,1 $.

REV est en tête de liste des gagnants, avec un gain de 41 %. Les autres altcoins qui ont enregistré des gains incluent; FTM (35 %), GNO (40 %) et UBT (20 %). Le XRP/USD se négocie à 1,14 $, ce qui représente un gain de 3 %.

Mouvement des prix d’ondulation au cours des dernières 24 heures

La vue générale du prix Ripple au cours des dernières 24 heures est modérée. Le graphique d’analyse des prix Ripple sur 24 heures a relevé une pression haussière qui a établi le plus haut intrajournalier de 1,15 $ avant que les ours ne l’abaissent. Les vendeurs se sont montrés plus substantiels et ont fait baisser les prix dans une tendance en triangle inversé avant de faire face à une résistance à des creux intrajournaliers de 1,11 $.

Graphique XRP/USD sur 4 heures : le XRP va-t-il se rallier ?

Sur le graphique des prix sur quatre heures, il semble qu’il y ait de la lumière au bout du tunnel pour Ripple après avoir eu de terribles heures de négociation tôt.

En observant le graphique d’analyse des prix Ripple sur 4 heures, l’histogramme MACD vient de passer des barres rouges courtes aux barres vertes longues, indiquant un changement de dynamique à l’avantage des taureaux. La taille réduite des barres indique qu’une tendance haussière est en route pourrait être à court terme et suffisante pour tirer le prix au-dessus du plus haut intrajournalier.

Pendant ce temps, le Relative Strength Index RSI est légèrement supérieur à 50 et semble se diriger vers la zone de surachat. Cela indique que les taureaux sont en contrôle pour le moment. Cependant, il y a peu de place pour que les taureaux continuent à augmenter leur élan, le peu de fourchette restant sur les niveaux supérieurs des signaux d’aujourd’hui.

Analyse des prix XRP en 1 heure : les indicateurs montrent une possible augmentation du XRP/USD

L’indicateur d’équilibre de puissance est inférieur à -0,5, ce qui signifie ; la pression de vente est plus que la pression d’achat. La plupart des indicateurs techniques indiquent un signal haussier malgré l’indicateur Balance of Power favorisant le côté des vendeurs.

Analyse des prix d’ondulation : conclusion

La plupart des indicateurs techniques signalent un marché prometteur pour la paire XRP/USD. Au moment de la rédaction, la paire se négocie à 1,12 $. Il est possible que la paire atteigne 1,5 $ avant l’ouverture du prochain graphique de trading.

