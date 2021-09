On s’attend à un Rugby Ecosse très psychologiquement branché

in

16/09/2021 à 12:07 CEST

Sport.es

Avec l’inoubliable 8-7 victoire sur l’Irlande un peu plus détendus, les joueuses et le staff de l’équipe espagnole de rugby féminin XV sont déjà concentrés et travaillent à cent pour cent pour préparer au mieux ce match. Dimanche contre l’Ecosse.

Dans cette situation, il nous accompagne de Parme l’entraîneur national, José Antonio Barrio ‘Yunque’, créateur de certaines des plus grandes joies que le rugby national a donné ces dernières années.

“Les filles vont très bien & rdquor;, a déclaré Yunque lorsqu’on lui a demandé comment se portait l’équipe après le match difficile que l’Irlande a organisé. “Évidemment, nous récupérons physiquement, car, comme le mérite un match de cette dureté, il y a eu de nombreux impacts et les joueurs sont très battus & rdquor ;. “Mais psychologiquement, nous sommes forts”, ajoute-t-il.

Malgré le fait que, comme l’admet lui-même Yunque, “nous ne voulons pas perdre une minute à nous recréer dans la victoire de lundi dernier, car il y a beaucoup à faire avant le match de l’Ecosse sur le banc et, le cas échéant, dans la surface de que le jeu a suivi. “Je ne vais pas nier que les sept dernières minutes, nous avons eu un peu de mal là-haut, mais nous avions travaillé pour garder le contrôle et faire passer une bonne prise de décision et une bonne stratégie avant les sentiments du moment & rdquor;, explique-t-il.

« L’équipe était à la hauteur, nous avons très bien concouru et, même si nous avons traîné la plupart du temps, nous avons une confiance totale dans le groupe, sachant qu’ils prendraient les meilleures décisions pour se rapprocher de la victoire & rdquor ;, commente le coach. “Le contrôle mental que les filles ont maintenu était fondamental et je pense qu’en cela nous avons battu l’Irlande. Nous avons pu mieux le gérer & rdquor;ajoute Barrio.

Pensant déjà à son rival ce dimanche, Yunque n’est pas dupe de la défaite qu’a subie l’Ecosse face à l’Italie (13-38) lors de la première journée de cette qualification pour le Mondial 2022 de la Nouvelle-Zélande. “Ce que nous avons vu dans les 6 dernières Nations, c’est que ces équipes sont très équilibrées.. On ne pense pas qu’il y ait autant de différence de niveau entre les quatre équipes, que celle vue face aux azurri”, confie-t-il.

« Par conséquent & rdquor ;, ajoute le sélecteur, « Nous préparons la réunion avant celles du Chardon les mêmes que celles de l’Irlande, avec le même respect. Nous savons que ce sera difficile et très intense. En outre, Nous attendons avec impatience une Ecosse très psychologiquement branchée, puisque pratiquement toutes vos chances d’être en Coupe du monde sont en jeu dans notre jeu. & rdquor ;.

Sans dévoiler les points forts des Ecossais ou des Espagnols avant le duel, l’entraîneur madrilène fait l’éloge de “la croissance de l’équipe écossaise ces dernières années et de leur propre style, différent de l’Irlandais”. Quant à Las Leonas, il assure que “Nous n’allons pas changer notre façon de jouer, notre marque Espagne, mais nous travaillons sur différentes facettes pour tenter de neutraliser les atouts du Cardo & rdquor ;.