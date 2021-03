On se souviendra de Trump pour sa «rage jalouse» selon une tribune dévastatrice | Monde | Nouvelles

Juan Williams, co-animateur de The Five, a écrit lundi un article d’opinion cinglant affirmant que Trump ne restera dans les mémoires que pour ses erreurs de calcul tragiques pendant la pandémie de Covid-19. Williams a fréquemment critiqué l’ancien président lors de son émission de panel, ce qui a suscité la colère de Trump dans le passé.

«En janvier, le mois dernier de Trump à la Maison Blanche, le pays a enregistré le plus grand nombre de décès par COVID-19 depuis le début de la pandémie», a déclaré Williams. «Peu de temps après son départ de ses fonctions, le nombre de décès dus au virus a atteint 500 000 morts.

Dans The Hill, Williams a écrit que Trump «a produit le plus grand échec de la direction présidentielle de l’histoire».

«Avec Biden à la Maison Blanche, la nation a inversé la tendance en 50 jours.»

Williams a également critiqué la gestion de la production et du déploiement des vaccins par l’ancien président, nous rappelant que lorsqu’il a quitté ses fonctions, il y avait une pénurie de vaccins et «aucun plan».

«Les taux d’infection et de décès au COVID-19 sont en forte baisse tandis que le nombre de personnes se faisant vacciner a plus que doublé pour atteindre plus de 2 millions par jour», a déclaré Williams.

«Biden a promis 100 millions de vaccins au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir. Il est sur la bonne voie pour le faire.

