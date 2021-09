On se souvient de l’incroyable saison 2015/16 du MVP Stephen Curry

Stephen Curry était un MVP contesté de la saison régulière au cours de la saison 2015/16 car à part Steve Nash, il est le MVP le plus marquant depuis lors après avoir obtenu une moyenne de « seulement » 23,8 points par match. Avec ces chiffres, Don Stephen a obtenu son premier MVP.

Ignorant les critiques, la saison suivante, il était à nouveau le MVP avec 30,1 points par match (meilleur buteur de la compétition), 5,4 rebonds, 6,7 passes décisives, 2,1 interceptions, 5 triplés par match et 50/45/90 tirs. Cependant, l’année 2015/16, Stephen Curry était le meilleur de la ligue simplement parce qu’il était le meilleur de la meilleure équipe de tous les temps.

La base de ceux de la Baie a conduit Guerriers de l’état d’or à l’historique et (pour l’instant) imbattable 73-9 qui a battu les Bulls de Michael Jordan 72-10. Curry a tellement amélioré ses performances qu’il a même terminé quatrième du prix du joueur le plus amélioré de l’année. CJ McCollum a devancé Kemba Walker, Giannis Antetokounmpo et Curry lui-même. Presque rien… Il était sur le point d’être MVP et joueur le plus amélioré de l’année.

Cinq ans plus tard

Cinq ans plus tard, Stephen Curry continue de montrer qu’il est de loin l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Alors cette année, avec la reprise de Klay Thompson, les Warriors sont une nouvelle fois favoris pour remporter la NBA. Curry a terminé sa meilleure saison statistiquement à l’âge de 32 ans l’année dernière, terminant l’année avec 32 points, 5 rebonds, 5,5 passes décisives, 1,2 interceptions et 5,3 triples par match. Plus 48/42/91 dans les statistiques de tir. Presque rien. Que personne ne doute jamais de Don Stephen.