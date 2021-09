On se souvient de Richard Buckley pour sa gentillesse, son intelligence et son humour – WWD

Le journaliste de mode Richard Buckley, décédé dimanche à l’âge de 72 ans des suites d’une longue maladie, s’est souvenu mardi d’amis et d’anciens collègues comme d’un homme « d’une intelligence féroce » au goût immaculé ; connaissance approfondie de la mode, de l’art, de la musique et de la culture, et un sens de l’humour espiègle. Surtout, il a été rappelé comme un ami fidèle, un soutien et une influence sur son compagnon de 35 ans, Tom Ford.

Ici, des amis et anciens collègues se souviennent de lui :

Stella McCartney: « Quiconque a connu Richard conviendra qu’il avait une telle grâce et un tel esprit, un charme qui vous a immédiatement frappé. Des yeux bleus perçants qui faisaient vaciller vos jambes et un sourire effronté qui vous donnait envie de vous faufiler avec lui et de causer des ennuis innocents. Il s’est dévoué à vous et vous a fait sentir comme la seule personne dans la pièce. Il a survécu à un passé traumatisant pour se construire un bel avenir et une famille, avec Tom et il vivra pour toujours en Jack, son fils… un acte de classe ; Il va tellement me manquer. »

Styliste de mode et ancienne directrice de la mode de Vanity Fair Elizabeth Saltzman : « Je ne sais pas qui a connu Richard en premier, Tom ou moi. J’avais entendu parler de Richard et j’ai probablement commencé à le lire avant de le connaître. Pour moi, il était le plus vrai de tous les écrivains… Ce n’était pas qu’il parlait avec les yeux bleus, qu’il était la personne la plus discrète et la plus élégante et gentille qu’il était. C’est juste que vous l’avez lu et que vous saviez que c’était vrai.

«De plus, ses connaissances et sa profondeur étaient la raison pour laquelle c’était si amusant d’être son ami. Je n’ai jamais manqué d’apprendre quelque chose et quelque chose à savoir. Vous n’avez qu’un seul professeur dans votre vie, et il est ce professeur. Son appréciation de l’art, de la culture et de l’exploration… Il avait un si grand goût musical et savait toujours la prochaine chose. De plus, c’était un homme très drôle. Nous pourrions parler de quelque chose de sérieux, et il pourrait le retourner avec un mot ou une note ou une chanson thème.

« Il ne fait aucun doute qu’il a aidé Tom à construire ce qu’il a. Vous devez toujours avoir quelqu’un qui croit en vous, vous guide, vous transforme en art. Son amour pour Santa Fe, les Amérindiens et la façon dont ces thèmes sont sortis… Il n’a jamais eu besoin de crédit et a toujours donné crédit à Tom pour tout. C’est ce qui est si merveilleux. Si vous y pensez, Tom était l’inexpérimenté. Et comment ils ont grandi ensemble était tellement incroyable à regarder.

“Ce que lui et Tom avaient, c’était un véritable amour et un véritable respect l’un pour l’autre. Et c’était tout simplement incroyable de voir comment ils interagissaient. Je ne pense pas que les gens puissent l’expliquer. Je pense que Tom a essayé mais Richard n’a jamais rien dit.

“Richard souffre depuis très longtemps, et la raison pour laquelle il était toujours là était son amour pour Jack et Tom. Vous vous battez pour vivre pour cela. Le regarder jouer avec Jack et mes enfants était amusant parce qu’il était si intelligent. Et il n’a pas changé de caractère. Dans notre monde, il y a des gens qui changent de caractère quel que soit le groupe dans lequel ils se trouvent. Il n’a pas fait ça, et c’est ce qu’il était. C’est ce que je crois être si sauvagement beau et ce qui nous manquera si profondément.

Edward Nardoza, ancien rédacteur en chef de DNR et WWD : « Richard avait quitté le DNR juste avant mon arrivée. Il était une sorte de légende, ayant élevé le niveau de goût et la qualité des pousses et des caractéristiques. Ses co-conspirateurs étaient Barry Van Lenten et Pamela Altman, qui vient également de décéder. Naturellement, son travail est repéré par John B. Fairchild et WWD, qui l’obligent à revenir de Paris.

« Les longs métrages et les prises de vue de Richard étaient si sophistiqués et originaux, principalement pour DNR the Magazine. Quand je suis devenu rédacteur en chef là-bas, je savais que je ne pouvais pas améliorer quoi que ce soit de ce qu’il faisait. C’était un talent incroyable. Je pense que ses talents n’ont pas été pleinement utilisés sur l’ Eyeil, même s’il a fait un excellent travail avec.

Anna Wintour, directrice du contenu mondial de Condé Nast et rédactrice en chef de Vogue : «Pendant 35 ans, Richard Buckley et Tom Ford ont été ensemble dans une union aussi parfaite que possible – un mariage de vrais esprits. Leur relation était un exemple extraordinaire pour nous tous. Richard était un homme d’une intelligence féroce, aussi gentil et généreux que sage et spirituel. Bien avant qu’il ne rencontre Tom, je connaissais et admirais Richard en tant qu’écrivain de mode avec une grande curiosité qui nourrissait et mettait en valeur les talents naissants et écrivait avec perspicacité sur les plus établis. Avec Richard dans sa vie, Tom a pu s’envoler professionnellement – ​​et personnellement. Il était un mari incroyable pour Tom et un père merveilleux pour leur beau fils Jack. Mon cœur va à Tom et Jack. Je suis dévasté par la nouvelle.

Suzy Menkes : “Richard Buckley – comme tous les partenaires du célèbre – était dans l’ombre de Tom Ford. Mais seulement pour ceux qui ne savaient pas que le couple les voyait comme ça. Ensemble, ils étaient pleins d’esprit et sages, des amis imaginatifs et des pères aimants. À quel point Richard Buckley a-t-il été courageux face à une mauvaise santé. Je peux entendre ses mots secs et pleins d’esprit résonner dans l’air vide.

Actrice Rita Wilson : «Il a écrit les meilleurs e-mails qui se lisent souvent comme des récits. Il pourrait s’agir d’une histoire de vélo, et cela vous viendrait avec des photos de lui à 10 ans à vélo, à 18 ans à vélo, et l’année dernière à vélo. Ils ont toujours eu un début, un milieu et une fin. J’ai dit, Richard, pourquoi n’écrirais-tu pas un livre ou un mémoire ? Parce qu’en fin de compte, c’était un conteur.

Photo de courtoisie de Richard Buckley

“Ce qu’il a fait une fois et j’ai été époustouflé, c’est qu’il était allé dans un marché aux puces et avait acheté une boîte de photos de la vie de quelqu’un dans les années 1950 et les avait agrandies en grande taille, comme une taille de 2 pieds sur 3 et les a recadrées et imprimées pour les faire ressembler à des œuvres d’art. J’avais toujours l’habitude de dire : ‘J’adore ça, pourquoi tu ne fais pas ça ?! Pourquoi n’en faites-vous pas plus ? Et un an, il m’en a fait deux qui pendent dans mon bureau. Ils sont très évocateurs et ont une composition incroyable. Je n’ai jamais connu personne pour faire ça.

“Bien sûr, tout le monde sait à quel point il était d’un esprit incroyable… il était vraiment drôle et succinct. Il pouvait aller au cœur du sujet. Je ne parle pas d’humour garce, je parle d’humour d’observation lié à quelque chose de pertinent.

“Et il y avait tellement d’amour profond là-bas. Plus tôt dans la journée, je disais « Tom et Richard ». Je voulais juste dire Tom, mais c’est comme ça que tu les as toujours pensé. Ce n’était pas seulement Tom ou seulement Richard, c’était « Tom et Richard ». J’ai souvent dit cela à propos des longs mariages, ce que vous voulez vraiment avoir, c’est quelque chose de profond. Beaucoup de gens vont loin et mince, mais aller en profondeur vous donne l’histoire, la vie et l’amour que vous voulez.

« N’oublions pas qu’ils sont devenus parents il y a neuf ans et que c’était un bail de vie pour Richard qu’il chérissait. Je pense que c’était une décision incroyable et magnifique qu’ils ont prise pour fonder une famille. Je pense que dans ces longues relations et mariages, vous arrivez à être avec une personne différente si vous persévérez et que vous vous accrochez. Souvent, les gens ne le font pas, mais ces deux-là l’ont fait.

Paula Reed, journaliste et rédactrice de mode britannique : « J’ai rencontré Richard pour la première fois lorsqu’il travaillait pour le MRN. Le plus bel homme du secteur de la mode – je me souviendrai toujours de lui coupant à travers la foule assaillant la porte d’un défilé de Katharine Hamnett à la Fashion Week de Londres. C’était presque comme si ses pieds ne touchaient pas le sol. Je jure presque qu’il s’est glissé dedans. J’avais 24 ans et un singe de presse-papiers assez inutile. L’élégance faisait partie de son ADN et au cours des 35 années qui ont suivi, c’est ainsi que je l’ai toujours vu : une présence calme et imperturbable même dans la mêlée la plus indigne.

« Il avait des normes tellement impressionnantes : de gentillesse, de plaisir, de curiosité, d’appréciation. Il a confié, vers le début de 1993, que son petit ami avait commencé en tant que designer chez Gucci et craignait que seules les « vieilles femmes riches » portent les vêtements. Mais [Richard] avait tellement confiance en [Tom’s] talent, il était sûr que cela allait changer. C’était l’euphémisme de la décennie. C’était très Richard Buckley.

Photo de courtoisie de Richard Buckley

La créatrice de bijoux, photographe et éditrice de livres Lisa Eisner : « Je l’ai rencontré à Paris alors que je travaillais pour American Vogue en tant qu’assistant et il était chez DNR. Nous étions tout un groupe d’expatriés au début des années 80. C’était une époque tellement différente, John Duka était de très bons amis avec lui, ainsi que Kezia Keeble et Paul Cavaco. C’est comme ça qu’on s’est connu en étant ces punks à Paris quand il n’y avait pas de blogueurs ou d’influenceurs, il n’y avait que des rédacteurs et des journalistes.

“Richard n’irait jamais à l’évidence directe. Il aimait les outsiders, ceux que personne n’avait découverts. Il aimait nourrir les jeunes talents. Il proposait toujours des idées auxquelles personne n’avait pensé ou vu, il était inhabituel de cette façon. Il a toujours été journaliste, il aimait les magazines. C’est à ce moment-là que les magazines étaient intéressants et que vous pouviez écrire sur de nouvelles choses. Et les gens lisaient des magazines.

« Tom avait déjà vécu à LA, et quand ils sont venus ici, tout a cliqué. Ils ont acheté une maison et c’est tout, ils étaient dans ma vie. Il y a toujours cette chose, où Richard était la star au début. Lui et Tom se sont rencontrés alors qu’il concevait chez Cathy Hardwick. Tom n’était qu’un assistant créateur de mode. Puis les choses ont commencé à changer.

« Mais Richard était chez Vogue Hommes, c’était un gros travail pour lui, et il a fait des choses intéressantes. Il avait un œil, je pense que beaucoup des œuvres d’art qu’ils ont achetées à Richard ont choisi de jeunes artistes dont vous n’avez jamais entendu parler. Il était impliqué dans le Hammer Museum et il aimait les jeunes artistes comme Mark Bradford quand personne ne l’achetait. Il aimait aller aux foires, trouver de nouveaux photographes. Le truc de la mode s’est davantage tourné vers l’art.

« Il a influencé Tom, sans aucun doute, il serait la voix honnête, et il n’avait pas peur de dire : ‘Ne fais pas ça.’ Pendant très longtemps, il aimait faire de la musique pour les spectacles de Tom.

«Richard aimait LA, mais il aimait le plus Santa Fe. J’ai trouvé quand il était là-bas, c’était vraiment quand il était le plus joyeux. C’était petit, il avait sa routine, il collectionnait la poterie noire de Maria Martinez Pueblo — il en a plus que je n’en ai jamais vu. Il faut du temps pour s’imprégner du groove à LA, et ils étaient en Europe depuis longtemps, où ils étaient expatriés. Mais je pense que LA les appelait.

“Chaque fois que Richard et moi sortions pour ces voyages de shopping ou d’art et disions:” Allons nous inspirer “, c’est ce qui me manquera. Il n’avait pas du tout le même œil que moi, et j’ai toujours appris de ça. Mes moments préférés étaient à Santa Fe au marché indien. Il a financé de nombreux défilés de mode amérindiens qu’ils avaient là-bas et s’asseyait au premier rang.

« On ne pouvait jamais prédire ce qu’il penserait ou dirait. Pas de clichés pour lui. Il avait aussi un sens de l’humour super espiègle. Tout ce qui avait à voir avec le slapstick ou la chute, il adorait ça.

«Et il a toujours gardé sa propre identité, même si Tom est une grande ombre. Il avait ses propres amis et sa propre vie, il aimait sortir à chaque vernissage et à chaque fête. Il s’est présenté non seulement pour les gens, mais parce qu’il était curieux de la vie. Il n’a jamais perdu ça. Parfois, Tom était une personne trop imposante pour les gens, mais Richard était celui qu’ils pouvaient connaître, celui qui était accessible. Il a nourri cela. Les gens disaient : “Je ne connais pas Tom mais j’aime Richard.”