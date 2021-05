“ On The Night ”: Dire Straits s’incline définitivement

Nous ne le savions pas à l’époque, mais le 22 mai 1993 était la date à laquelle Dire Straits est entré dans le classement britannique avec un nouvel album pour la dernière fois. Le disque live en question, On The Night, était un souvenir de la tournée massive de 216 dates de 1991-92 à l’appui de ce qui s’est avéré être leur dernière sortie en studio, On Every Street.

La tournée avait débuté à Dublin en août 1991, au début d’une première étape européenne qui s’est déroulée à la mi-octobre. L’itinéraire était si énorme qu’il a vu Dire Straits revenir en Europe pour un second programme immense, du printemps 1992 jusqu’à la fin de la tournée en octobre. Entre les temps, ils ont joué de longues courses en Australie et en Nouvelle-Zélande, puis en Amérique du Nord.

On The Night était composé de deux engagements, un de chacune des étapes européennes. Le premier était le passage de trois nuits au stade Ahoy à Rotterdam, en Hollande, et le second un trio de spectacles aux Arènes à Nîmes, en France.

Arrivant neuf ans après leur premier album live Alchemy, le nouveau disque reflétait l’élévation de Dire Straits entre-temps à la royauté du rock dans les arènes et les stades – tout comme Mark Knopfler était, à présent, déçu par les attentes de concerts incessants à une si grande échelle.

Un quatuor “ Brothers In Arms ”

On The Night a présenté deux des chansons qui avaient fait partie de leur émergence, et de la Alchimie set, «Roméo et Juliette» et «Enquêtes privées». Il a également proposé des versions en direct de pas moins de quatre pièces provenant de plusieurs millions de ventes. Frères d’armes album. Un quatuor de chansons de On Every Street en vedette, y compris les singles «Calling Elvis» et «Heavy Fuel».

L’album est entré dans le classement britannique à sa position maximale de n ° 4. Une course étonnamment courte ne figurait qu’une semaine de plus dans le Top 20 et cinq au total dans le Top 40. Sa course américaine, qui a commencé une semaine plus tard, était également limitée à cinq semaines et à un sommet n ° 116. Mais On The Night a atteint le Top 5 en Suisse et en Nouvelle-Zélande et s’est classé n ° 1 dans l’un des pays où il a été enregistré, la Hollande.

