“On The Rocks” est le premier film Apple TV+ à sortir sur Blu-Ray

Alors qu’Apple TV+ est une plate-forme de streaming, l’une des émissions disponibles peut également être trouvée sur un disque physique. Maintenant, la société a annoncé que le film original Apple “On The Rocks” sortira sur Blu-Ray et DVD le mois prochain en tant que premier film Apple TV + disponible sur disque physique.

Comme l’a noté Sigmund Judge, “On The Rocks” est désormais disponible en pré-commande sur Amazon au prix de 17,99 $. Selon la page Web de la version Blu-Ray, le disque physique du film est distribué par Lionsgate. Le disque devrait être expédié à partir du 26 octobre 2021.

“On The Rocks” raconte l’histoire d’une jeune mère qui renoue avec son père playboy plus grand que nature lors d’une aventure à travers New York. La comédie, qui a été créée en septembre 2020, apporte des moments de plaisir sur des choses comme le mariage, les relations entre les enfants adultes et leurs parents. Le film met en vedette Rashida Jones dans le rôle de Laura Keane et présente également Bill Murray, Ximena Lamadrid et Marlon Wayans.

Il convient de noter que ce n’est pas le premier contenu Apple TV+ à être disponible sur Blu-Ray et DVD. Plus tôt cette année, la série originale d’Apple “Defending Jacob” avec Chris Evans, Michelle Dockery et Jaeden Martell est sortie sur disque physique. Cependant, le disque est distribué par Paramount et sa boîte mentionne à peine que l’émission provient d’Apple TV+.

En plus de “Defending Jacob” et “On The Rocks”, “Long Way Up” – qui est une autre émission Apple TV + – devrait également sortir sur disque physique plus tard cette année.

