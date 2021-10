On The Verge se passe les 22 et 23 octobre, et vous êtes invités

Salut les amis de Verge ! Cela fait presque 10 ans que nous avons lancé (vous pouvez le croire ?), et pour fêter ça, nous organisons une grande fête. Cela se passe les 22 et 23 octobre à New York – et nous espérons que vous vous joindrez à nous.

Nous organisons cette fête à Spring Studios, qui a une riche tradition de rassembler des personnes créatives pour montrer l’avenir de la technologie, de l’art et de la culture. The Verge transformera complètement l’espace pendant deux jours et le remplira d’invités spéciaux, de spectacles en direct, d’art et de jeux interactifs, de délicieux plats et boissons et d’une soirée d’ouverture.

Voici quelques-uns des éléments qui nous passionnent :

Une avant-première exclusive à Verge

Tous ceux qui assistent à On The Verge verront les débuts de notre plus grand documentaire à ce jour, Springboard : L’histoire secrète du premier vrai smartphone. Une décennie avant que Steve Jobs ne présente l’iPhone, une petite équipe de renégats a imaginé et essayé de construire le smartphone moderne. Presque oubliée par l’histoire, une petite startup appelée Handspring s’est séparée du monde de la technologie grand public pour essayer d’inventer l’avenir avant que le présent ne soit prêt. Et bien que Handspring ait été relégué aux marges de l’histoire de la technologie, bon nombre des prédictions qu’ils ont poursuivies à la fin des années 90 seraient correctes. Après la projection, nous organiserons une séance de questions-réponses en direct avec Dieter et Nilay.

Spectacles en direct

Notre soirée d’ouverture comprendra une performance en direct de The Stickmen : un incroyable duo de DJ et batteurs qui transformera notre espace d’exposition avec son et lumière. Et nous aurons une grande sélection d’autres DJ talentueux pour donner vie à l’espace tout au long de l’événement.

Une salle d’arcade indépendante unique en son genre

Nous avons réuni un groupe d’artistes et de créateurs extrêmement créatifs pour rendre On The Verge amusant et interactif. Cela inclut les gens de l’arcade Wonderville à Brooklyn, qui créeront leur gamme unique de jeux pour le plaisir des invités. (Nous sommes particulièrement enthousiasmés par The Giffinator, qui vous permettra de vous mettre, vous et vos amis, dans un GIF animé Verge.)

Art expérimental

Nous rassemblons des créateurs travaillant au bord du futur, y compris le talentueux Zach Lieberman : un artiste, chercheur et éducateur qui crée des performances et des installations qui prennent les gestes humains en entrée et les amplifient de différentes manières. Il apporte plusieurs œuvres à On The Verge, dont Reflection Studies, qui transformera l’un des plus grands espaces de Spring Studios en une expérience artistique interactive.

L’atelier des créateurs

Nous transformons le toit de Spring Studios en un espace pour des discussions interactives, des démonstrations et des performances, notamment des démonstrations scientifiques et technologiques, un cours d’illustration créative et une école de réparation animée par nos amis d’iFixit. Et si vous voulez simplement vous détendre, vous pourrez admirer des vues spectaculaires sur la ville tout en dégustant certains des meilleurs plats et boissons qu’elle a à offrir.

Programmation toute la journée

En plus de tout cela, notre scène principale sera pleine à craquer pour les deux jours de l’événement avec des performances en direct et des discussions avec des invités spéciaux. Rendez-vous sur le site de l’événement pour en savoir plus sur qui vient.

C’est le premier grand événement de The Verge, et ce ne sera pas le dernier. Nous espérons que vous vous joindrez à nous alors que nous lançons les 10 prochaines années de The Verge, qui seront plus grandes, plus lumineuses et plus excitantes : tout comme le futur que nous imaginons.

Remarque : COVID-19 est toujours une réalité, et la santé et la sécurité de tous lors de l’événement sont notre première priorité. Ainsi, tous ceux qui nous rejoindront devront suivre des protocoles de masquage et fournir une preuve confidentielle de vaccination. Restez à l’écoute : nous tiendrons tout le monde au courant des dernières exigences en matière de santé et de sécurité.