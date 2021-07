“On va à Tokyo se battre pour l’or, je rêve chaque jour d’une médaille olympique”

J’arrive à Espagne en 2004 après avoir quitté Russie et passer par Allemagne Oui France. Grâce au travail inestimable, et jamais pleinement reconnu de la part des la Croix Rouge, Gazi Khalidov Il est arrivé en Espagne en tant que réfugié politique à l’âge de dix ans, en compagnie de sa mère et de ses frères. Ils ont d’abord résidé dans Saint Sébastien et puis dans Logroño, où ils se sont enracinés et où Gazi a été formé en tant que personne et boxeur, un sport auquel il est venu grâce à son frère. Cet été, 16 ans après son arrivée en Espagne, il est l’un des membres de l’équipe espagnole de boxe en Tokyo, près de Gabriel Escobar, José Quiles et Enmanuel Reyes Pla. Jalidov assure qu’une fois le travail terminé, il peut aspirer à tout dans l’épreuve olympique. Dans cette interview, il se présente comme un jeune homme proche, réservé, modeste, aux idées très claires. Il ne cherche pas à se démarquer avec des phrases grandiloquentes. Il veut juste que ses gants parlent sur le ring.

Beaucoup de nerfs à l’approche des JO de Tokyo ?

Non, non, nous les avons déjà ici, mais nous sommes calmes. Le travail est fait et nous allons nous battre pour les médailles. On va avec tout.

Dans votre cas, avec quelles idées partez-vous à l’événement olympique ?

Je vais avec l’idée de gagner, c’est clair. Nous visons l’or et je suis convaincu que nous pouvons l’obtenir.

Vous arrivez en forme pour le grand rendez-vous, non ?

Oui, malgré les blessures (la dernière l’a gardé en cale sèche pendant deux mois à cause de son épaule blessée) et tout ce que nous avons traversé, la vérité est que nous avons eu de bons combats, et nous avons réussi à nous qualifier pour le Jeux olympiques de Tokyo, qui était sans aucun doute la chose la plus importante.

Avez-vous déjà pensé que vous ne vous qualifieriez pas pour Tokyo ?

Eh bien, à un moment donné, à cause de la blessure que j’ai eue, mais au final, avec le travail, nous avons réussi et nous avons atteint l’objectif.

¿Qu’est-ce que cela signifie pour vous d’être aux Jeux Olympiques de Tokyo ?

Beaucoup de choses, après tant d’années de travail et de sacrifices, participer aux Jeux est un rêve devenu réalité.

Comment est Gazi sur le ring ?

Je suis un boxeur intense, qui aime faire un peu de tout. Je ne pense pas me caractériser par quoi que ce soit en particulier, mais je dirais que je suis un boxeur assez complet.

Gazi (en bleu), prétend être une personne calme dans la vie, mais quand il monte sur le ring, il se transforme

Qui a toujours été votre référence ?

Muhammad Ali, pour tout ce qu’il a accompli dans la boxe et dans la vie, pour ce qu’il était en tant que symbole.

Comment allez-vous à Tokyo ?

La préparation a été excellente, elle n’aurait pas pu être mieux. Nous nous sommes toujours entraînés dur et sommes prêts pour la bataille.

Croyez-vous à la chance ?

Tout influence, comme dans n’importe quel environnement et n’importe quel sport, mais si tu es bien préparé tu n’as pas à te tromper du tout, pour gagner et aller loin il faut se battre avec tout le monde.

As-tu un surnom ?

Pour le moment, non, mais certains m’appellent ‘le magicien’.

Vous vivez à La Rioja et je pense que vous avez de bonnes relations avec l’ancien vététiste Carlos Coloma, bronze aux Jeux de Rio.

Nous sommes de très bons amis et nous avons une très bonne amitié. Nous nous sommes rencontrés grâce à mon entraîneur (José Ignacio Barruteña). Il m’a soutenu dans tout. Il aime beaucoup la boxe, il est toujours attentif à tout et je sais qu’il est toujours là pour tout ce qu’il faut.

Avez-vous sparré avec Carlos?

Nous nous sommes déjà mesurés dans un ring. Je me souviens d’une fois où il m’a accroché et m’a jeté au sol (rires).

Vous êtes arrivé en Espagne à l’âge de dix ans, en tant que réfugié politique grâce à la Croix-Rouge, quel souvenir gardez-vous ? Comment s’est passée l’adaptation ?

Il arrivait dans un nouveau pays (avant d’arriver en Espagne, il passa d’abord par l’Allemagne puis par la France, en compagnie de sa mère et de ses quatre frères) et commença à s’adapter à la vie ici. Je pense que je me suis adapté assez vite et bien. J’apprenais la langue rapidement et tout était assez fluide.

La puissance de frappe de Gazi est incontestable

Tu as commencé la boxe grâce à ton frère.

Oui, grâce à lui, j’allais dans une salle de gym. Il m’a dit d’aller avec lui. Je me suis inscrit et jusqu’à présent.

Tout au long d’une carrière sportive, il y a des hauts et des bas, et vous n’avez pas fait exception.

Bon, j’ai été blessé pendant deux ans et c’est pour ça que j’ai dû arrêter la boxe, mais je suis toujours resté en forme, actif, et avec l’idée de retourner sur le ring dès que possible.

C’est vous frappez trop fort, fort.

… J’essaie et j’espère qu’il sera vu sur le ring de Tokyo.

Pouvez-vous vivre de la boxe ?

Maintenant, je me consacre uniquement à la boxe. Cela me donne de la vie et pour l’instant je vais continuer à faire ça. Je suis jeune et je continuerai à faire ce que j’aime.

Vous envisagez de franchir le pas vers le professionnalisme ?

Plus tard, peut-être, mais faire ce pas dépend de beaucoup de choses. J’aimerais faire le pas vers le professionnalisme, mais cela dépend du déroulement de la course. Oui, il y a eu des contacts avec un promoteur, mais maintenant je me concentre uniquement sur Tokyo et je ne veux plus penser à autre chose. On verra plus tard.

Vous avez dit que vous arrivez en forme, mais au-dessus du ring, il y a toujours plus de facteurs en cause.

Tout influence : la sécurité, une bonne condition physique et de bonnes conditions dans tous les aspects.

Avez-vous étudié vos rivaux ?

Vous savez pratiquement déjà qui sont mes rivaux. Nous les connaissons, mais je n’aime pas les étudier, voir à quoi ils ressemblent. Je ne suis pas un boxeur qui se consacre beaucoup à l’étude de ses rivaux. Je suis de ceux qui pensent que nous sommes tous pareils, puisque nous avons deux bras et deux jambes.

Une bonne condition physique est primordiale, mais il est également important de travailler la psychologique, travaillez-vous dessus ?

Cela dépend de chacun, de la façon dont chacun est. Chacun en entrant sur le ring fonctionne différemment. Je suis assez calme, à la fois dans la vie et sur le ring. En fin de compte, cela dépend de chaque instant, du rival.

Il est clair que nous avons tous deux bras et deux jambes, mais sur le ring, aimez-vous prendre l’initiative, aller à l’encontre ?

Cela dépend de chaque rival. Au-dessus du ring ce que vous devez être est assez complet et essayez de viser la victoire, en sachant vous déplacer latéralement. L’important est de gagner.

¿Vous rêvez de la médaille olympique, vous voyez-vous avec ?

Bien sûr que oui, tous les jours.

Dans la valise de Tokyo, avez-vous ajouté une amulette, un objet qui vous porte chance ?

Non, je fais juste confiance à Dieu à 100%. En Dieu et rien d’autre. Je suis assez croyant et en être un m’aide.

Et, de la musique avant de monter sur scène ?

Non, j’essaie juste de me concentrer sur ce que j’ai à faire et de faire mon travail sur le ring.

Vous devez faire un régime pour être le plus compétitif dans les cordes, mais quelle nourriture vous manque le plus ?

La vérité est que la nourriture de ma mère manque, en particulier un plat assez traditionnel du Kazakhstan, le jinkal (un plat de pain bouilli, avec de la viande, des pommes de terre, de la sauce et de l’ail, baigné dans le bouillon de viande).