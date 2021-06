“On va passer le match à défendre”

18/06/2021 à 20:57 CEST

Kamil Glik, défenseur de la Pologne, a anticipé ce qui attend l’équipe espagnole lors de son deuxième match à l’Euro 2020, une nouvelle approche défensive, et a admis qu’ils vont “passer le match à défendre” et essayer de “combler les écarts” afin que les joueurs de Luis Enrique n’exploitez pas ses vertus.

“Nous avons un plan mais nous sommes confrontés à une équipe très forte qui maintient très bien la possession. Nous passerons la majeure partie du match à défendre, nous savons qu’ils essaieront de jouer entre les lignes, nous devons donc fermer les espaces et ce sera le cas. être très important d’être là.Ensemble Ensuite, nous avons besoin d’un peu de fortune et de jouer avec détermination et confiance. On a le match dans la tête“, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Le besoin d’un but d’arolvaro Morata n’impliquera pas de marquage spécial sur l’attaquant. Pour Glik, ils feraient une erreur s’ils se concentraient sur un seul joueur. “L’Espagne a beaucoup de joueurs de bon niveau pour se concentrer exclusivement sur Morata, même s’il est un bon avant-centre”, a-t-il déclaré.

Pour Glik, l’Espagne était supérieure à la Suède et méritait plus lors de son premier match. L’objectif qu’il s’est fixé est de faire match nul pour atteindre le dernier jour en vie. “La Suède a eu beaucoup de chance. C’est nécessaire contre une équipe comme l’Espagne”, a-t-il déclaré.

“Nous voulons bien faire. Bien défendre sera très important pour obtenir un bon résultat, au moins un point, puis risquer nos chances lors du dernier match contre la Suède. Ce sont les deux objectifs que nous avons”, a-t-il ajouté.

Glik a rappelé les aventures vécues lors de matches contre l’Espagne, celui qui s’est terminé en tant que gardien de but et la dure victoire du dernier précédent. “Je me souviens dans les catégories inférieures que j’ai joué dans le but dans un match fou et je me souviens d’une défaite 6-0 dans laquelle j’ai joué la première mi-temps. J’ai plusieurs souvenirs en tant que jeune homme, tout a beaucoup changé et je l’aimerais être un match qui nous a donné un peu d’oxygène, une chance d’affronter la Suède en finale pour aller au tour.

Enfin, il n’a pas caché sa surprise face à l’absence de Sergio Ramos en Espagne. “À travers l’Europe, en Espagne, en Pologne, c’était une surprise que Sergio Ramos n’ait pas été appelé. Il a eu des problèmes physiques, il n’a pas beaucoup joué cette saison.”. Et il a regretté son départ du Real Madrid. “C’est dommage car c’est un joueur que j’ai toujours associé au Real Madrid mais tout a une fin, les joueurs partent et je lui souhaite le meilleur pour la suite”, a-t-il expliqué.