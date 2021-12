« On va tout donner contre Sebastian Fundora »

Avec une valise pleine d’illusion et de mauvaises intentions, il est arrivé il y a deux jours Sergio García « L’enfant » à la ville de Los Angeles États-Unis) mesurer l’aube du dimanche au lundi en Espagne à l’Amérique du Nord Sébastien Fundora dans le mythique Centre Staples pour la Qualifié mondial WBC, dans un combat qui peut marquer un avant et un après dans la trajectoire du boxeur de Torrelavega.

« Nous sommes déjà ici depuis deux jours, dans un hôtel situé près du stade (dans le Courtyard by Marriott) et tout est parfait. Nous avons déjà fait quatre séances d’entraînement (dans la salle de sport de l’hôtel) et la vérité est que nous nous sentons très à l’aise. En général, tout est luxueux », explique-t-il à MD de l’autre côté du mobile ‘El Niño’.

Comment est normal, Sergio Garcia Il ne fait que compter sur ses doigts les jours jusqu’au grand combat, qui peut lui ouvrir les portes d’un titre mondial. Mais il devra d’abord passer par la pesée samedi.

Connaître celui de Torrelavega que le travail a déjà été fait, qu’avec son équipe, il a soigneusement préparé le combat et, par conséquent, nous n’avons plus qu’à « mesurer et tout tenter ».

