« On veut aller le plus loin possible en Coupe »

L’entraîneur de l’Espanyol, Vicente Moreno, a déclaré ce mardi avant la formation précédente au match de Copa del Rey contre Solares-Medio Cudeyo, que le club apprécie le tournoi et travaille à aller « le plus loin possible par tous les moyens ».

Le Valencien a insisté sur le fait que, malgré la catégorie de l’hôte, Régional préféré, donner au match contre Solares « le même traitement que le reste des parties ». « Nous connaissons le rival et nous avons préparé le match nul de la meilleure des manières. Nous y allons avec tout le respect du monde, comme si c’était First », a-t-il analysé.

Vicente Moreno ne veut pas de détente face à un rival, sur le papier, très inférieur, et a affirmé que la concentration est maximale : « Toute notre énergie est mise dans ce jeu, car c’est un adversaire qui nous rend sûrement les choses difficiles. Ils n’ont pas perdu à domicile et nous devons très bien faire les choses pour passer au tour ».

Interrogé sur d’éventuelles rotations, l’entraîneur a assuré que former une équipe différente de celle de dimanche contre la Real Sociedad n’implique pas que l’Espanyol « lance la Coupe ». « On a un bon effectif et il faut gérer les minutes et la fatigue des joueurs », un point.

Concernant les caractéristiques du terrain de jeu, avec gazon artificiel, Moreno n’a pas particulièrement apprécié ces problèmes : « On ne perd pas de temps là-dessus car les conditions ne sont pas une excuse. La réglementation autorise ces mesures et cette herbe et c’est tout ».