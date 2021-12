« On veut montrer sur le terrain l’envie d’aller à la ronde »

13/12/2021 à 17:47 CET

L’entraîneur de l’Espanyol, Vicente Moreno, a expliqué ce lundi, lors de la conférence de presse précédant le match de la Copa del Rey contre Palencia Cristo Atlético, qu’il entendait « montrer sur le terrain l’envie de passer le cap ».

En effet, Moreno a souligné l’importance de la compétition pour le club : « Pour nous c’est un tournoi très attractif. Dans cette entité, la Coupe a toujours eu une grande importance et il est également pertinent de donner des procès-verbaux à tous les footballeurs ».

Interrogé par le rival, le Valencien a affirmé avoir « beaucoup d’informations » sur son jeu. « Nous avons bien préparé le match. L’adversaire est très excité et joue dans son domaine. Il fait bien les choses et ça va sûrement nous rendre difficile d’aller au tour », a-t-il analysé.

Le coach a en revanche expliqué que les alarmes ne se sont pas spécialement déclenchées après le premier match du tournoi contre Solares (2-3). « Je n’ai pas non plus autant souffert dans le match contre Solares. Nous sommes allés à 0-3 et nous n’avons vu le match en danger à aucun moment », a analysé Moreno.

Concernant la disponibilité de l’effectif, le coach a expliqué qu’il a plusieurs footballeurs en malaise. En tout cas, cela a levé le doute de l’attaquant Dimata, qui n’arrivera pas à temps pour cette rencontre. « Il rejoindra bientôt l’équipe », a-t-il déclaré.

Finalement, L’entraîneur n’a pas évoqué l’égalité au classement avec Barcelone, éternel rival des perruches. « Ce que nous devons faire, c’est nous concentrer sur nous-mêmes et être meilleurs chaque jour. Nous sommes dans un club avec d’énormes possibilités et je ne me compare à personne », a-t-il conclu.