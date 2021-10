« On veut qu’il pourrisse en prison »

31/10/2021 à 14:36 ​​CET

.

Le quartier Entre Ríos del Lardero (La Rioja) a rendu ce dimanche un hommage massif à la mémoire d’Álex, le garçonnet de 9 ans assassiné dans ce quartier jeudi dernier, dans une concentration où l’un de ses proches a souligné que ce crime « aurait pu être évité ».

Lors de l’événement, qui s’est tenu dans le parc d’où l’enfant a disparu et auquel ont assisté plusieurs milliers de personnes, a participé Gonzalo Martín, le grand-oncle d’Álex, qui a exprimé le « reconnaissance éternelle » de la famille pour le soutien citoyen manifesté ces jours-ci.

L’homme de 54 ans, arrêté pour la mort de cet enfant et qui était en liberté surveillée depuis 2020, a passé ce dimanche à la disposition du tribunal d’instruction numéro 2 de Logroño, dont le propriétaire a décrété sa prison provisoire communiquée sans caution. et a été transféré au centre pénitentiaire de la capitale de la Rioja comme auteur présumé de l’homicide.

Oeillets, peluches et dessins animés

A Lardero, les voisins Ils ont voulu accompagner les proches d’Alex et de nombreux enfants ont déposé des oeillets blancs, des peluches et des dessins d’enfants à côté des balançoires du parc situé sur la Plaza Entre Ríos, dans une zone qui compte environ 4 000 habitants, pour la plupart de jeunes familles avec de jeunes enfants.

La personne arrêtée, un ressortissant espagnol et un voisin de Lardero, purgeait une peine en août 2023 pour le meurtre et l’agression sexuelle d’un jeune agent immobilier, survenu dans la capitale de la Rioja en 1998, pour lequel il a été condamné respectivement à 20 et 10 ans de prison ; et en 1993, il a été condamné à 7 ans de prison pour une autre agression sexuelle, qui a pris fin en mai 1997.

Dans des déclarations aux journalistes, Martín a souligné que ce « meurtre » aurait pu être évité, car, dans les 19 mois qui se sont écoulés « depuis que cet individu est sorti de prison, la justice aurait pu faire quelque chose ».

« Vous ne pouvez pas laisser un meurtrier dans la rue après avoir tué un agent immobilier et violé une fille de 13 ans. Cet homme devrait être en prison à vie », a-t-il souligné. Notre Alex ne sera pas rendu, mais nous voulons qu’il pourrisse en prison et qu’il ne sorte jamais« , a souligné.

39 permis de prison

Il a censuré que, pour « bon comportement », l’auteur présumé du meurtre de son petit-neveu a bénéficié de 39 congés de prison au cours de sa dernière peine, au cours desquels il aurait pu commettre un crime similaire. « Avec ce meurtrier en cavale, c’était au tour de mon neveu, mais ça aurait pu être n’importe quelle fille car il a aussi essayé d’en prendre quelques-unes », a-t-il déploré.

Pour lui, a exhorté le ministère de l’Intérieur à « résoudre » ce type de crime afin qu’Álex « soit le dernier et il n’y en aura plus », mais que cette question soit résolue avant le déclenchement des élections. Martín a indiqué que les parents d’Álex, qui avaient un frère, sont « tués », tout comme ses grands-parents, qui se sentent « vaincus ».

Il s’est souvenu du petitou « comme un enfant charmant, une beauté, affectueuse, dynamique, heureuse, faisait du théâtre et aimait beaucoup Halloween », en fait, le jour de sa mort, il était déguisé en « fille de l’exorciste ». « Ce n’était pas un enfant confiant et avait une phobie des chiens », a-t-il souligné, il a donc exclu qu’il ait été trompé avec son meurtrier présumé pour voir des oiseaux ou d’autres animaux.

« Tout s’est passé en une minute. Ses parents étaient à tout moment au courant de leurs enfants, il ne l’a pas emmené à cause d’un oubli de ses parents, qui sont totalement dévoués à leurs deux enfants », a-t-il indiqué. Il a précisé que la famille d’Álex habite dans un autre quartier de Lardero, situé à environ 2 kilomètres, doncIls n’étaient pas au courant qu’il y avait eu des tentatives d’enlèvement de filles dans cette zone au cours des jours précédents, selon plusieurs témoins après le crime.

« Je n’avais que 9 ans, mais Álex nous a quitté en tant qu’homme parce qu’il s’est battu contre un meurtrier et a perdu la bataille », a indiqué. Martín a déclaré qu’on ne sait pas quand les funérailles de l’enfant auront lieu car, a-t-il ajouté, un secret sommaire a été déclaré. Une minute de silence a été observée lors du rassemblement, après quoi les participants ont enveloppé la famille d’Álex d’applaudissements prolongés.

Le président de l’association de quartier Entre Ríos, Eduardo Ruiz, Il a remercié la famille de l’enfant de leur avoir permis de les accompagner dans ces moments difficiles. « Les enfants sont les êtres les plus innocents de notre société et ils ont le droit d’être protégés pour leur permettre de vivre dans un environnement sûr, heureux et sans peur, et lorsque cette protection est brisée, la société est également brisée parce que nous avons échoué dans notre mission « , a souligné dans son discours.

Il a transféré tout « l’amour et le soutien » à la famille de l’enfant et leur a rappelé qu’ils ne sont pas seuls dans leur deuil, car toute leur douleur est partagée par les habitants du quartier. A quelques mètres de ce parc, à côté du portail numéro 5 de la rue Río Linares, où l’on pense que le détenu a mis fin à la vie d’Álex, des dizaines de fleurs blanches, des bougies, des peluches et des dessins fanés par la pluie ont également rappelé au petit un dans un autel improvisé, devant lequel de nombreux passants interrompaient leur promenade matinale pour murmurer une prière en signe de deuil.