On vous dévoile la plante qui correspond à votre signe du zodiaque !

Vous rêvez depuis longtemps de votre propre jungle urbaine, mais les plantes n’ont jamais survécu longtemps dans votre maison ? C’est peut-être parce que votre plante d’intérieur ne correspondait pas du tout à votre caractère et à votre style de vie. Tout cela est sur le point de changer, puisque nous allons vous révéler LA plante qui convient le mieux à votre signe astrologique. Nous analyserons les quatre éléments : le feu, l’eau, la terre et l’air, et nous vous dirons vers quelle plante vous devez vous tourner.

Signes de Terre : Capricorne, Taureau et Vierge

Les signes de Terre sont considérés comme terre-à-terre, fiables, patients et déterminés. Ils attachent de l’importance à la stabilité et trouvent les changements fréquents très désagréables, ils ne sont donc pas si différents de certaines plantes.

Une plante parfaite pour le Capricorne, le Taureau et la Vierge : le figuier lyre. Avec sa croissance verticale et ses grandes feuilles, c’est un havre de paix dans n’importe quelle pièce. Bien qu’il pousse lentement, il récompense ses propriétaires pour sa beauté et sa longévité.

Comme les signes de terre, les figues lyre apprécient également la stabilité. Les changements d’emplacement fréquents les soumettent à un stress inutile. Par conséquent, cette plante est parfaite pour un endroit lumineux, sans soleil direct, où elle peut pousser à son rythme.

Les Pilea peperomioides il est également populaire pour les signes de terre. Avec son apparence inhabituelle, c’est une caractéristique importante de son habitat. Aussi déterminé que le Capricorne, le Taureau et la Vierge, le Pilea grandit toujours vers la lumière et doit donc être tourné vers elle régulièrement. Ce n’est pas tout, la plante est facile d’entretien et forme rapidement de belles branches, elle habillera donc parfaitement l’ensemble de votre rebord de fenêtre.

Signes de feu : Bélier, Lion et Sagittaire

Les signes de feu apportent beaucoup de passion et d’énergie. Ils aiment l’aventure et attachent une grande importance à leur liberté. Si vous essayez de trop les limiter, leur volonté et leur désir d’indépendance les rendront rapidement insatisfaits.

La plante idéale pour ces signes du zodiaque ? le faux philodendron! Parce qu’il est non seulement facile à entretenir, mais aussi parce que ses grands draps attirent l’attention dans n’importe quelle pièce.

Le Bélier, le Lion et le Sagittaire ont beaucoup en commun avec le faux philodendron. En effet, les signes de feu visent haut et ont un grand désir d’indépendance. Aucune plante n’est plus épris de liberté que le faux philodendron… Ses tiges poussent rapidement et s’étendent parfaitement dans l’espace. Le faux philodendron est une plante solide et résistante qui apporte une touche tropicale à votre intérieur.

Les cactus et euphorbe ils sont également parfaits pour ces signes célestes. En effet, alors que Bélier, Lion et Sagittaire exploreront toujours le monde pour étancher leur insatiable soif d’aventure, ces plantes, qui ne nécessitent pas d’attention particulière, seront vos meilleures alliées. Ils peuvent survivre sans eau pendant de longues périodes, laissant au propriétaire le temps de profiter de ses escapades.

Signes d’air : Verseau, Gémeaux et Balance

Les natifs d’Aire sont très créatifs, flexibles et optimistes par nature. Par conséquent, ils sont généralement très entourés et aiment créer des liens. Le match parfait pour ces signes? Des espèces de palmiers peu exigeantes, comme le chamaedorea vague kentia adoptive . Avec ses palmiers gracieux et flexibles, cette plante est idéale pour la verdure dans votre bureau ou votre salon. Une source de joie et d’inspiration pour des enseignes aériennes imaginatives. La bonne nouvelle est que ces plantes pardonnent les quelques oublis de leurs propriétaires.

Les plantes aériennes sont également idéales pour le Verseau, les Gémeaux et la Balance. Ils peuvent être décorés de manière créative comme s’ils étaient suspendus dans les airs. Par exemple, la tillandsie C’est une plante aérienne aux formes torsadées et élancées, elle est très facile à entretenir.

Signes d’eau : Poissons, Cancer, Scorpion

Les Poissons, le Cancer et le Scorpion sont sensibles, empathiques, romantiques et délicats. Pour d’autres, elles semblent parfois imprévisibles et difficiles à comprendre.

La Calathéa il est aussi très complexe dans ses besoins. Vous pourriez dire que vous savez exactement ce que vous voulez, même si ce n’est pas toujours évident à première vue.

Cette plante d’intérieur, avec ses feuilles sublimes, nécessite peu d’entretien, notamment un arrosage régulier. Parfaitement adapté aux signes d’eau.

Trèfle rouge porte-bonheur(oxalis triangulaire) fait également battre plus vite le cœur des signes appartenant à l’élément eau, ses jolies feuilles rappellent les papillons en été, invitant à la rêverie.

Si le trèfle porte-bonheur ne se porte pas bien dans la journée, c’est à cause du soleil ou du manque d’eau. Vous pouvez le constater en regardant ces feuilles pliées : oui, les plantes aussi sont sensibles !

