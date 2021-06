On y va encore une fois! Facebook Fact-Checker signale que la vidéo MRC est « partiellement fausse » ⋆ 10z virale

Facebook a giflé une étiquette de vérification des faits injuste sur une autre publication du Media Research Center.

Le vérificateur des faits de Facebook Health Feedback a vérifié les faits d’une vidéo de la rédactrice en chef de MRCTV, Brittany Hughes, pour « partiellement fausses informations ». Health Feedback a particulièrement contesté une déclaration de Hughes concernant les commentaires du Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses. Health Feedback a affirmé que «l’affirmation selon laquelle Fauci savait que” les masques ne fonctionnent pas “fait généralement référence à sa réponse à Sylvia Burwell, une ancienne secrétaire américaine à la Santé et aux Services sociaux, envoyée le 5 février 2020.

Facebook a apposé une étiquette sur la vidéo de MRCTV qui indiquait : « En partie de fausses informations : les mêmes informations ont été vérifiées dans un autre article par des vérificateurs des faits indépendants. »

Dans un e-mail adressé au Media Research Center, Health Feedback a qualifié la caractérisation de Hughes de la déclaration de Fauci d'”inexacte”. Il a affirmé : « La propagation des virus peut être réduite par les masques de deux manières : l’une consiste à protéger le porteur du matériel infectieux d’autres personnes ; l’autre consiste à protéger les autres personnes des gouttelettes respiratoires d’une personne infectée, également appelée contrôle à la source. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis recommandent le port du masque principalement comme moyen de contrôle à la source. »

Les commentaires de Fauci sur les masques proviennent d’une collection de milliers de ses e-mails qui ont été publiés via une demande de Freedom of Information Act. Fauci a déclaré: “Les masques sont vraiment destinés aux personnes infectées pour les empêcher de propager l’infection à des personnes non infectées plutôt que de protéger les personnes non infectées contre l’infection.”

Facebook n’a clairement pas tiré la leçon de la censure des informations sur COVID-19. Au début de la pandémie, Facebook et son programme de vérification des faits « frauduleux » ont censuré les allégations selon lesquelles le COVID-19 avait été fabriqué dans un laboratoire de Wuhan, en Chine. Cependant, la plate-forme a ensuite inversé le cours et confirmé qu’elle ne censurerait plus la théorie du laboratoire de Wuhan à la lumière de nouvelles informations. « À la lumière des enquêtes en cours sur l’origine de COVID-19 et en consultation avec des experts en santé publique, nous ne supprimerons plus l’affirmation selon laquelle COVID-19 est d’origine humaine à partir de nos applications », a déclaré un porte-parole de Facebook à MRC Free Speech America dans une déclaration.

Le président du Media Research Center, Brent Bozell, a déclaré dans un tweet: «Facebook, qui prétend lutter contre la” désinformation “a essentiellement admis aujourd’hui qu’ILS diffusent de la désinformation depuis plus d’un an. Encore une autre raison de supprimer les protections que Facebook et d’autres reçoivent de l’article 230. »

Les vérificateurs des faits de Facebook font tous partie du réseau international de vérification des faits de l’institut libéral Poynter, qui a reçu 1,3 million de dollars des milliardaires libéraux George Soros et Pierre Omidyar. Les fact-checkers de Facebook doivent être approuvés par le Poynter Institute

Facebook a déjà censuré le MRC sur sa plateforme. L’Associated Press a vérifié un graphique sur la dangereuse facture HR 1 du Media Research Center sur Facebook et a affirmé qu’il s’agissait d’un « contexte manquant ».

Les conservateurs sont attaqués. Contactez le siège social de Facebook au 1-650-308-7300 et exigez que Big Tech soit tenue de rendre des comptes pour refléter le premier amendement tout en offrant transparence, clarté sur le « discours de haine » et égalité des chances pour les conservateurs. Si vous avez été censuré, contactez-nous via le formulaire de contact du Media Research Center et aidez-nous à responsabiliser Big Tech.