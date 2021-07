Ona Carbonell appelle à la conciliation pour ne pas avoir pu emmener son fils à Tokyo

19/07/2021 à 22:56 CEST

Ona Carbonell, double médaillé olympique, dirigera l’équipe espagnole de natation artistique qui participera aux Jeux olympiques de Tokyo. Cependant, la nageuse ne pourra pas se rendre au Japon avec son partenaire et son fils en raison des “conditions difficiles imposées par le gouvernement du Japon” dans ce sens. Pour cette raison, Ona a publié une vidéo sur Instagram avec l’idée de sensibiliser. “J’espère que tous les athlètes qui vivent la même chose que moi aideront à visualiser cette situation et à normaliser quelque chose qui devrait l’être, mais qui ne l’est évidemment pas”, a souligné Carbonell.

“Quand j’ai donné naissance à Kai, j’ai vu que j’étais en forme et que je pouvais me rendre aux Jeux de Tokyo. La première chose que j’ai faite a été de demander si je pouvais emmener mon fils avec moi, parce que je l’allaitais et ils m’ont dit moi non. Pendant des semaines, des athlètes ont posté sur les réseaux cette situation de devoir choisir entre l’allaitement et la conciliation familiale et les Jeux Olympiques. En raison de ces plaintes de différents athlètes, j’ai parlé avec le Comité olympique espagnol, qui m’a beaucoup aidé avec le Conseil supérieur des sports, et nous avons écrit une demande pour voir s’il pouvait m’emmener à Kai et ils m’ont dit que c’était possible, mais que les conditions n’étaient pas fixées par eux mais par le gouvernement du Japon », explique Ona dans la vidéo posté sur les réseaux sociaux.

“J’ai finalement dû prendre une décision très difficile, avec mon équipe, qui m’aide beaucoup, avec mon entraîneur, qui m’aide aussi, et avec ma famille, car les conditions fixées par le gouvernement du Japon sont incompatibles avec la performance aux Jeux Olympiques “, Ajouter.

Les conditions sont que Pablo (son partenaire) et Kai devraient être dans un hôtel probablement loin du village olympique, comme elle le souligne, et ils ne pourraient pas en repartir dans les plus de 20 jours où elle sera dans Tôkyô.

“Pour aller allaiter Kai, je devrais quitter la Villa, sortir de ma bulle et aller à l’hôtel et mettre l’équipe en danger. Cela me fait très mauvais goût et d’où cette vidéo”, argumente-t-il. “J’espère que tous ces athlètes qui vivent la même chose que moi aident à visualiser cette situation et à normaliser quelque chose qui devrait être, mais évidemment ce n’est pas le cas”.