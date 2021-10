Ona Carbonell et Carla Suárez, pure inspiration

29/10/2021 à 6h30 CEST

Les deux se connaissent, s’admirent et s’apprécient vraiment. Ils ont tous les deux vécu des Jeux Olympiques très spéciaux à Tokyo, passionnants et difficiles à la fois. Les deux sont des références pour de nombreuses filles et adultes qui voient en eux un exemple d’autonomisation et d’amélioration. Ona Carbonell et Carla Suárez elles respirent l’effort et inspirent un modèle de femme. Ensemble, ils savent qu’ils sont plus forts et ils se sont donc dit dans le I Prix du sport féminin où l’on reconnaissait bien plus que le talent et les médailles. « Comment vas-tu Carla ? Tout va bien? Moi, avec une fièvre que l’enfant m’a contaminée. Vous savez : atterrissez dans la pépinière et récupérez tout & rdquor ;. « Très bien! Mes valises prêtes, je vais concourir à Prague & rdquor ;.

Sur scène, avec ses récompenses en main et les caméras braquées sur eux, c’était comme être aux Oscars. Avec des talons à la main et une veste sur les épaules, ils étaient deux collègues, deux athlètes avec un quotidien beaucoup moins glamour. Carla Suárez vous savez bien ce que c’est que de passer des jours presque incapables de sortir du lit à cause des effets de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Vaincre le lymphome hodgkinien a été son jeu le plus difficile et, en même temps, le plus reconnu. « Je me sens récupéré car mon corps s’est déjà mieux adapté au quotidien », explique la joueuse de tennis. L’expérience de Tokyo était très bonne et amusante, mais très difficile en même temps. Le jour de la défaite a été douloureux car beaucoup de choses se sont enchaînées : mes derniers Jeux, mon dernier match avec Garbiñe et parce qu’on avait l’illusion de rentrer à la maison avec une médaille. Désormais, il souhaite « vivre davantage dans le présent, passer le plus de temps possible avec ma famille, mon partenaire et mes amis et donner de la visibilité à ceux qui luttent contre le cancer et aux chercheurs, qui ont besoin de moyens ». Ona Carbonell ça continue entre les couches et les maillots de bain, entre la maternité et le sport d’élite. « C’est très difficile de revenir à la compétition après avoir été mère. La logistique est compliquée et épuisante & rdquor;, regrette-t-il. Mais voilà ce qu’il considère comme « ma meilleure médaille : ma famille & rdquor; et « continuera à se battre pour donner de la visibilité à ces situations et que les athlètes puissent prendre une décision sans craindre pour leur carrière & rdquor;.

