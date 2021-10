Ona Carbonell et la réconciliation du sport et de la maternité

25/10/2021

Le à 21:06 CEST

Ona Carbonell elle est synonyme de réussite par l’effort et la discipline. Des valeurs qui lui ont servi pour devenir la star incontestée de la natation synchronisée espagnole et atteindre le record de 23 médailles en Coupes du monde et un total de 37 si l’on compte aussi les Jeux européens et olympiques. Mais son engagement envers le sport féminin va plus loin et Ona l’a montré en revenant à la compétition un an après avoir été maman. Para ello, tuvo que retomar los entrenamientos apenas un mes y medio después de dar a luz y alternar su actividad en la piscina con su nueva faceta, ingeniándoselas para dar el pecho a su bebé hasta que las restricciones por la pandemia le impidieron volar a Tokio avec lui.

Le prix Woman in Sport récompense les femmes qui, comme Ona Carbonell, croient au sport féminin et le revendiquent dans leur combat quotidien. Pour elle, sa meilleure récompense est son petit Kai.

À l’été 2019, la nageuse catalane a décidé de faire une pause dans sa brillante carrière pour réaliser son rêve d’être mère. La pandémie a retardé les Jeux olympiques de Tokyo et a changé ses plans: Ona est retournée à l’eau plus tôt qu’elle ne l’avait imaginé. Il a appliqué la méthodologie et la discipline apprises dans le ‘synchro’ pour devenir un ‘supermamá ‘expert, capable de qualifier l’équipe espagnole pour Tokyo sans négliger l’attention de son fils, même au prix de porter des cernes dus au manque de sommeil.

Ona Carbonell, qui fait partie de l’équipe nationale depuis l’âge de 14 ans, a 30 ans, un sacré exemple de sacrifice et d’humanité dans une clé féminine.

Le dégoût de Tokyo

Alors, quand la bureaucratie et les obstacles l’ont empêchée de continuer à allaiter Kai pendant les Jeux, il n’a pas hésité à exprimer publiquement son mécontentement. Un geste pour sensibiliser à l’importance de faciliter la conciliation entre la maternité et le sport ou dans tout autre lieu de travail. « Il est très difficile pour une athlète d’élite de reprendre sa carrière après avoir été mère. La logistique est compliquée et épuisante & rdquor;, souligne-t-il Sur un, qui a pu tout faire. Comme d’habitude.

« La meilleure médaille a été la famille »

Ona Carbonell a reconnu qu’après avoir remporté tant de médailles et dans tant de compétitions internationales, « la meilleure médaille a été ma famille », dit le nageur, après avoir reçu le prix des mains de Aitor Moll, PDG de Prensa Ibérica et Alfred Bustillo, directeur des parrainages chez Caixabank.

« Rassembler tout cela est extrêmement difficile », a déclaré Carbonell. « Espérons que tout change. Lors des derniers Jeux, 49% étaient des femmes et nous sommes sur la voie de la parité. Au stade de la maternité, il y a encore un long chemin à parcourir, mais plus les femmes le rendent visible, plus il y a d’opportunités sera dans le futur, et prendre une décision sans crainte pour votre carrière est importante », ont déclaré les athlètes catalans.

Carbonell a souligné que « les valeurs sont très importantes, que par dessus tout, que les garçons et les filles pratiquent le sport est une course de vie, sacrifice, effort, travail d’équipe, humilité… le sport c’est la santé et nous avons encore un long chemin à parcourir », a-t-il conclu.