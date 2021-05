Ona Carbonell rejoint le jury des Iberdrola SuperA Awards

06/05/2021 à 18:34 CEST

Ona Carbonell, grande star de la natation artistique espagnole, rejoint le jury d’honneur pour la deuxième édition des SuperA Awards, avec lesquels Iberdrola récompensera les meilleurs projets en faveur de l’égalité des sexes.

La société a rapporté ce jeudi dans un communiqué que le médaillé olympique sera membre du jury d’honneur qui sélectionnera les six propositions gagnantes, avec Amanda Sampedro, Carolina Marín, Conchita Martinez, Javier Fernández, Jesús Carballo, Manu Carreño, Marta Arce, Paloma del Río, Sandra Sánchez, Silvia Navarro, Talant Dujshebaev, Teresa Perales et Vicente del Bosque.

Ona Carbonell a assuré que c’était un “honneur” pour elle de participer aux “SuperA Awards, qui promeuvent l’autonomisation des femmes par le sport”. “Je suis une athlète, je suis une femme, je suis une mère, je fais de la compétition et je sais combien il est important d’avoir des initiatives qui aident à promouvoir le rôle des femmes dans le sport. Nous nous améliorons dans la société et dans le sport, mais là est encore un long chemin à parcourir et ces initiatives sont essentielles pour l’accélérer », a-t-il déclaré.

Iberdrola a reçu un total de 690 candidatures, près d’un tiers de plus qu’en 2020, pour la deuxième édition des SuperA Awards, qui consacreront 50 000 euros à six initiatives liées à la promotion du sport de masse chez les filles jusqu’à 16 ans (SuperA Base); aide à l’intégration des femmes à la compétition (SuperA Competition); l’inclusion de femmes ayant des capacités spéciales pour pratiquer des sports (SuperA Inclusion); l’intégration des femmes dans la société par le sport (SuperA Social); accroître la visibilité du sport féminin (SuperA Difusión); et le développement durable et le respect de l’environnement dans le domaine sportif (SuperA Sustainability).

Avec 690 candidatures déposées, soit près d’un tiers de plus qu’en 2020, la II édition conforte l’intérêt des athlètes fédérés, des associations et clubs sportifs, des fédérations nationales et régionales, des écoles, des instituts et de diverses entités publiques et privées à s’impliquer dans l’initiative.

“Chez Iberdrola, en plus de promouvoir les succès du sport espagnol, nous nous engageons à promouvoir le sport féminin avec la conviction que, par nos actions dans ce domaine, nous luttons pour l’égalité des chances. La réception de cette deuxième édition des SuperA Awards réaffirme notre engagement à relever le défi de contribuer au développement personnel et professionnel des filles et des jeunes », a déclaré Juan Luís Aguirrezabal, directeur de la marque, de la publicité et du parrainage mondial de l’entreprise.