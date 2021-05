Ona Carbonell rejoint le jury des II Iberdrola SuperA Awards

07/05/2021 à 13:37 CEST

La II édition des Iberdrola SuperA Awards mettra en vedette le capitaine de l’équipe espagnole de nage synchronisée et une double médaille olympique, Ona Carbonell, membre du jury d’honneur qui sélectionnera les projets lauréats. Carbonell, «athlète, femme et mère», a souligné «l’honneur représenté en participant à certains prix qui promeuvent l’autonomisation des femmes par le sport». “Nous nous améliorons dans la société et dans le sport, mais il y a encore un long chemin à parcourir et ces initiatives sont essentielles pour l’accélérer& rdquor;, a souligné

«Chez Iberdrola, en plus de promouvoir les succès du sport espagnol, nous nous engageons à promouvoir le sport pratiqué par les femmes avec la conviction que, à travers nos actions dans ce domaine, nous luttons pour l’égalité des chances. La réception de cette deuxième édition des SuperA Awards réaffirme notre engagement à relever le défi de contribuer au développement personnel et professionnel des filles et des jeunes & rdquor;, souligne Juan Luis Aguirrezabal, Directeur de la marque, de la publicité et du parrainage mondial d’Iberdrola.

La motivation d’Iberdrola est donc la clé avancer vers une réelle égalité entre les hommes et les femmes dans le sport et dans la société, l’un des objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030 des Nations Unies. En 2016, l’entreprise est devenue la première entreprise à s’engager fermement à cet égard et soutient actuellement 16 fédérations, nomme 22 ligues, toutes de haut niveau, et 35 autres compétitions.

Succès récoltés

Comme l’explique Ona Carbonell, «les athlètes espagnols réussissent depuis de nombreuses années et grâce à cela, nous avons plus de visibilité et plus de ressources. Grâce à ces ressources, nous pouvons obtenir plus de médailles, de meilleures carrières, plus de licences & mldr; Avant que, les référents de tous les garçons et filles étaient toujours des athlètes masculins, mais maintenant ils peuvent avoir comme idoles Lydia Valentín, Mireia Belmonte, Carolina Marín & mldr; & rdquor ;.

Ona Carbonell: «Je suis une athlète, je suis une femme, je suis une mère, je fais de la compétition et je sais combien il est important d’avoir des initiatives qui contribuent à promouvoir le rôle des femmes dans le sport».

Justement Marín, champion olympique et triple champion du monde de badminton est l’une des grandes figures du sport qui répète dans le jury d’honneur des SuperA Awards pour la deuxième année et qui, avec Carbonell, aura entre leurs mains la responsabilité de reconnaître les six projets gagnants. Avec eux seront Amanda Sampedro, Conchita Martínez, Javier Fernández, Jesús Carballo, Teresa Perales, Sandra Sánchez, Talant Dujshebaev, Silvia Navarro, Marta Arce et l’ancien sélecteur national de football Vicente del Bosque. Également les journalistes sportifs Paloma del Río et Manu Carreño.

Vicente del Bosque lors de la remise des prix de la 1ère édition des prix organisés par Iberdrola.

| Déposer

Projets gagnants en 2020

Le 30 avril, la date limite de dépôt des candidatures pour la deuxième édition de ces prix a été clôturée et 690 initiatives alignées sur les objectifs des prix ont été comptabilisées. C’est un troisième de plus qu’en 2020, édition dans laquelle les projets de la Fondation MAAVI Club de Fútbol (Andalousie) ont été lauréats; Promotion de l’égalité des sexes (Castilla y León); Femme, vie et sport (Saragosse); Beaucoup à faire (Castilla-La Mancha); FUTFEM.COM et Juntas Venceremos.

Les Les SuperA Awards, dotés de 50 000 euros pour chaque lauréat, intègrent cette année une nouvelle catégorie en matière de respect de l’environnement dans le domaine sportif (SuperA Sustainability). Les cinq autres catégories reconnaissent la promotion des sports de masse chez les filles jusqu’à 16 ans (SuperA Base); aide à l’intégration des femmes à la compétition (SuperA Competition); l’inclusion de femmes ayant des capacités spéciales pour pratiquer des sports (SuperA Inclusion); l’intégration des femmes dans la société par le sport (SuperA Social) et l’augmentation de la visibilité du sport pratiqué par les femmes (SuperA Difusión).