Onana, appelé avec le Cameroun

Après avoir été sanctionné pendant neuf mois pour dopage, Onana peut à nouveau jouer au football et l’équipe du Cameroun l’a appelé pour disputer les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. L’Ajax Amsterdam sera l’un des 27 choisis pour défendre les couleurs de son pays.

André Onana a été sanctionné par l’Agence mondiale antidopage pour consommation d’une drogue interdite. Le footballeur avait pris par erreur des comprimés prescrits à sa femme, qu’il prenait pour de l’aspirine. Au début, la sanction était de 12 mois, mais l’appel d’un joueur l’a fait réduire à 9 mois.

Concernant votre club, Onana est dans sa dernière année de contrat et pourrait être libre sur le prochain marché d’été. C’est à cause de cela que certains supporters de l’Ajajx se méfient du retour du gardien camerounais à la discipline d’équipe et ont demandé son départ.

L’équipe du Cameroun, entraînée par Toni Conceicao devra affronter la Côte d’Ivoire, sa grande rivale pour se qualifier pour l’épreuve de la Coupe du monde et au Malawi, un rival théoriquement inférieur.