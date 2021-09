Onana reprend l’entraînement avec l’Ajax après 7 mois

09/06/2021 à 21:25 CEST

Onana Il est revenu à l’entraînement de l’Ajax après plus de sept mois loin de la dynamique de l’équipe première de l’équipe néerlandaise. Le footballeur n’a plus joué de match avec l’Ajax depuis le 30 octobre, date à laquelle ils l’ont sanctionné après avoir trouvé des traces de furosémide dans ses urines. C’est un médicament interdit par l’Agence mondiale du dopage car il accélère l’élimination des substances dopantes de l’organisme.

Ce lundi, propre Onana Il a posté un message sur ses réseaux sociaux assurant que « la vie m’a appris que peu importe ce que pensent les autres. L’important est de valoriser ce que vous êtes, ce que vous faites et ce que vous ressentez. Notre plus grande gloire n’est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever à chaque chute. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. JE SUIS DE RETOUR & rdquor ;.

Le gardien a deux mois pour se préparer avant de reprendre officiellement la compétition. En ce moment, l’Ajax le fait s’entraîner avec la filiale puisqu’il n’a pas encore renouvelé et l’année prochaine il quitterait le club néerlandais gratuitement.